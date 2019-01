【花蓮景點】必到台灣靚景名勝清水斷崖　漸變海景最啱打卡呃Like

清水斷崖,是不是美到嚇死人的壯觀景色~

We should love our country

其實開始旅行的時候,想著應該要趁年輕有體力的時候多跑幾個地方,S很快的就往了非常遠的地方跑,都是要十幾個小時幾趟轉機才能到達的地方,年紀大了一點,安靜了下來之後一回頭,才發現就算不用搭飛機,我的家鄉也有許多美麗的地方,值得我們流連~十一月的時候和家人朋友一起去了一趟花蓮台東五天四夜的小旅行,跟大家分享一下這一趟去的美麗景點,希望大家也能夠好好感受我們自己國家的美麗,是的喔,台灣,超級美!