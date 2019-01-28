【花蓮景點】必到台灣靚景名勝清水斷崖　漸變海景最啱打卡呃Like

清水斷崖，是不是美到嚇死人的壯觀景色～ We should love our country 其實開始旅行的時候，想著應該要趁年輕有體力的時候多跑幾個地方，S很快的就往了非常遠的地方跑，都是要十幾個小時幾趟轉機才能到達的地方，年紀大了一點，安靜了下來之後一回頭，才發現就算不用搭飛機，我的家鄉也有許多美麗的地方，值得我們流連～十一月的時候和家人朋友一起去了一趟花蓮台東五天四夜的小旅行，跟大家分享一下這一趟去的美麗景點，希望大家也能夠好好感受我們自己國家的美麗，是的喔，台灣，超級美！

清水斷崖，是不是美到嚇死人的壯觀景色～（ hanahanatour攝）

文：hanahanatour

因為想要去的地方實在太多，但是司機，也就是S本人的遠征戰鬥力不足（遮臉）這趟旅行咱們花蓮跟台東各待了兩天，用火車+自駕的方式進行遊覽，而花蓮主要是以火車站附近景點為主，去了雲山水、太魯閣國家公園、松園別館還有清水斷崖、開心農場、東大門夜市～太過有名的先跳過，就讓我們來聊聊這次小旅行幾個讓S留下深刻印象的景點吧！

有貓，就是正義（無誤（hanahanatour攝）

清水斷崖

雖然照片看得多了，但是這趟旅行之前其實S從來都沒有親眼看過清水斷崖，親眼一見才知道真是名不虛傳。身為台灣八景之一的清水斷崖其實是九百萬年前菲律賓海以及歐亞板塊推擠的結果，由於拔升快速加上地質堅硬（本身主要由大理石以及綠色片岩、片麻岩所組成），不斷推擠隆起的結果就是現在我們看到的懸崖峭壁景觀～因為很高，所以風大得亂七八糟（笑）

點擊下圖看清水斷崖靚景！

舊的道路因為不斷有落石的意外而封閉修繕了，現在開放的觀景道路除了能夠遠眺斷崖映襯遠方變幻莫測的海面之外，還可以看見北迴鐵路的隧道，蘇花公路上重重都是美好的風景，山連海，海連天，天地遼闊，放眼望去都是深深淺淺的藍色，美得不可思議。鬼斧神工，俐落純粹的氣勢讓S受不了誘惑立刻將清水斷崖的美景放到IG之上跟朋友獻寶，就連遠在義大利的朋友都寫信過來問我這裡到底是什麼樣的地方，台灣竟然有如此美景，真的，身為在地人的我們不該錯過對吧

傳說中的北迴鐵路ＸＤ（ hanahanatour攝）

【本文獲「背包客棧」授權轉載，繼續閱讀原文：出發吧，花蓮台東小旅行！（花蓮篇）】

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