【東京羽田機場】新開通高速巴士最快25分鐘直達木更津三井Outlet

很多朋友到日本旅遊，都愛逛Outlet掃平衫，而東京的木更津三井Outlet鄰近羽田機場，更是旅客們作「最後衝刺」時必到的地方。最近羽田機場還新增了一條高速巴士線，由羽田機場直達木更津三井Outlet，日後去掃貨就更方便了。
（圖片來源：三井アウトレットパーク 木更津）
羽田機場25分鐘直達Outlet
新巴士線由「京急バス」及「小湊鐵道」兩間公司運行，由4月1日開始，每日會有來回各6班高速巴士，往來羽田機場至木更津三井Outlet。羽田機場3個航廈都設有巴士站，如果從第一航廈上車，最快25分鐘即可到達木更津三井Outlet。日後大家可以預好時間，返港前到Outlet掃貨，血拼到最後一刻！
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新開通的巴士線會由「京急バス」及「小湊鐵道」兩間公司營運。（圖片來源：トラベルWatch）
全日本最大Outlet—木更津三井Outlet
位於千葉縣的木更津三井OUTLET PARK（MITSUI OUTLET PARK KISARAZU）是很多朋友到東京旅遊必去的地方，經上年年尾擴建後，更成為日本國內最大型、最多品牌的outlet，總共有308間店鋪，除了衣物、雜貨外，還有不同種類的餐廳，集美食、娛樂於一身。由於Outlet面積非常大，建議大家入場前先上官網做功課，列出心水品牌，好好把握shopping時間！
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木更津三井OUTLET有308間店鋪，是全日本最大型的outlet。（圖片來源：三井アウトレットパーク 木更津）
木更津三井OUTLET PARK
地址：千葉縣木更津市金田東3-1-1
營業時間：商店 10am ~ 8pm；餐廳 11am ~ 9pm；美食廣場 10:30am ~ 9pm
最新交通：羽田機場第一航廈乘搭高速巴士，約25分鐘到達木更津三井Outlet
車費：1,100日圓(大人)／550日圓(小童)