【東京溫泉】15種溫泉任浸　關東最大Spadium Japon溫泉樂園開幕

繼上月大阪大型溫泉樂園「空庭溫泉」開幕，東京都有關東地區最大型的溫泉樂園開張，樓高5層、有15種風呂和5款岩盤浴，而且價錢相宜、交通又方便，計劃去東京旅行的朋友千萬別錯過！

15種溫泉風呂 任玩任浸！

這間名為Spadium Japon（スパジアムジャポン）的大型溫泉樂園，樓高5層，除了有溫泉和岩盤浴區外，還有超大的公共休息區和美食區，浸完溫泉可以到休息區看漫畫或影片，唔啱心水亦可以到美食區吃東西，好好放鬆一下。這個溫泉樂園最吸引的地方，就是有15種溫泉風呂，使用的都是有「平成名水百選」之稱的天然深層溫泉，對美容、健康都有很好的功效。

▼按圖查看15種溫泉風呂▼

岩風呂｜天然岩石加上當地深層湧出的天然溫泉，是個充滿日本風情的露天風呂。（圖片來源：スパジアムジャポン）

+ 6 + 5 + 4

全關東最大岩盤浴區

Spadium Japon另一個吸引點就是有全關東最大岩盤浴區，以森林為主題，把整層分作5個區域，提供多種以天然藥石製成的岩盤浴，總共有100張以上的藥石床，千萬不要錯過！

▼按圖查看岩盤浴區環境

岩盤浴區以森林為主題，在這裡休息時時給人覺得非常放鬆自在。（圖片來源：スパジアムジャポン）

+ 4 + 3 + 2

必去美食、甜品區

雖然這個樂園裡溫泉才是主角，但提供的美食一點都不馬虎！3樓的美食區拉麵、刺身、鐵板料理一應俱全，務求讓你身心放鬆後，還能滿足口腹之慾。而岩盤浴區內另外設有咖啡店，裡面賣的可麗餅和芭菲更是深受女性的喜愛呢！

美食區提供的餐點質素高、價錢合理，而且種類很多，總有一款合你心水！（圖片來源：スパジアムジャポン）

+ 3 + 2

超方便！池袋出發半小時到達

溫泉樂園位於東京都琦玉縣，由池袋站出發，乘西武鐵路池袋線至「東久留米」站東口，轉乘西武巴士，約7分鐘到「東久留米団地」站下車就可到達，總共只須30分鐘車程，非常方便，即日來回都可以。

Spadium Japon（スパジアムジャポン） 地址：東京都東久留米市上の原2-7-7 營業時間：9am ~ 1am （平日）、9am ~ 2am（星期五及公眾假前一日）及 8am ~ 1am（星期日）、8am ~ 2am（星期六及公眾假前的週末） 門票：平日 750 日圓（約54港元）、週末及公眾假前夕850日圓（約61港元） ＊浴衣、毛巾需另外租借，各 300 日圓（約22港元） 交通：由池袋站出發，乘西武鐵路池袋線至「東久留米」站東口，轉乘西武巴士，約7分鐘到「東久留米団地」站下車

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