【遊客擾民】巴黎彩色街淪打卡熱點　居民要求封街、不歡迎網紅

出外旅行，很多人都會影相留念，或是放上社交媒體跟朋友分享。不過，這些建築物很多時並不是旅遊景點，甚或只是民居，遊客特意前往打卡可能會打擾到當地人的生活。最近巴黎彩色街「Rue Crémieux」的居民終於受不了源源不絕的遊客，上書巴黎市議會要求封街，以防「網紅」再來打搞自己的生活。

巴黎里昂車站附近有條彩色街道，吸引了很多網紅到來打卡拍照。（圖片來源：GettyImage）

巴黎民居慘變網紅打卡熱點

巴黎有條超夢幻的街道名為「Rue Crémieux」，每家每戶的門外都種滿盆栽，外牆還會塗上鮮豔色彩，望落七彩繽紛，而且街道禁止車輛進入，感覺特別寧靜，故成為很多旅客的隱藏景點。

可是隨著社交媒體流行，很多「網紅」到這條街影相後，更放上社交網站打卡，讓愈來愈多人知道這個隱秘美景，一個靜謐美麗的住宅區久而久之變成了「網紅」的遊樂場。

當地居民現在一踏出家門，就好像去到「網紅」的遊樂場一樣。（圖片來源：telerama）

缺德遊客嚴重影響居民生活

自從彩色街變成打卡熱點後，街道上無時無刻都有遊客，每到日落黃昏時段就有更多遊客到訪打卡，更有不少人會坐在住宅門口拍照，即使居民已經不堪其擾，在門前貼著「禁止攝影」，還是有人無視警告，坐在門前樓梯拍照打卡，令居民非常煩惱。

有當地居民指，近年彩色街有Airbnb房屋出租，更有外地住客在裡面舉行派對，非常嘈吵；此外，更有居民表示即使在家吃飯，亦經常有人在外面拍照，甚至一大班人在門外拍攝群舞影片，嚴重打擾居民的日常生活。

▼按圖看更多遊客擾民行為

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居民上書議會 要求裝閘封街

原本悠然清靜的家門，現在卻變成人來人往的觀光熱點，相信香港的朋友一定能體會這個慘況。「Rue Crémieux」彩色街的居民近日決定向巴黎市議會提出訴求，希望當局能在彩色街的兩頭加裝閘門，於假日及晚上時段封閉整條街道，只開放予當地居民進入，加強對遊客的管制，以免遊客打擾到居民的休息。

巴黎市議會表示，Rue Crémieux的議題將在夏季前有結論。無論Rue Crémieux最後決定加裝閘門與否，都希望大家日後去旅遊，能盡量減低對當地居民日常生活的影響，並尊重當地文化。

希望日後可以還Rue Crémieux的居民一個安靜的家園吧！（圖片來源：Atlas Obscura）

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