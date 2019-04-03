【有紋身浸溫泉】遵守禮儀刺青者也「大丈夫」　旅館提供法寶解困

隨著2020年東京奧運的到來，日本為了讓刺青文化普及的外國人也能享受溫泉，曾讓是否取消「刺青、紋身者不得泡湯」的禁令，而引起廣大的討論！雖然仍有接近半數的人反對，但卻已有少數店家取消此規定，或是提供可遮住刺青的貼紙，讓更多人也能享受溫泉的樂趣！

雖然現代的刺青文化，已成為不少人作為紀念、流行、象徵美學等用途，但仍有許多日本人還是將「刺青（入れ墨）」與「黑道（暴力団）」、犯罪者聯想在一起，拒絕身上有刺青的人士泡湯！（Compathy Magazine 提供）

日本泡湯文化與禁忌

日本一直都是自由行的天堂，它除了擁有玲瑯滿目的創意商品、美食、藝術、風景等都市魅力之外，更因資源豐富的溫泉而廣受外國人青睞！由於日本早期都會將刺青者與黑道、犯罪者等黑暗面聯想在一起，讓不少泡湯溫泉業者，拒絕身上有刺青的顧客進入，而成為大家默認的日本溫泉文化！當然，隨著時代演進，現今已有不少溫泉業者歡迎刺青人士的造訪，讓刺青者也可安心進入澡堂！這次本篇將為你介紹日本各地刺青也OK的設施攻略，以及詳細的日本入浴禁忌小提醒，可別錯過了！

為什麼日本拒絕刺青者泡溫泉？

雖然現代的刺青文化，已成為不少人作為紀念、流行、象徵美學等用途，但仍有許多日本人還是將「刺青（入れ墨）」與「黑道（暴力団）」、犯罪者聯想在一起，拒絕身上有刺青的人士泡湯！假如你也喜愛收看日本連續劇，相信也能看到不少身上有刺青的黑道或壞人，被警察逮捕的橋段！也或許正因如此，讓「刺青等於不良行為」一詞根深柢固在日本人腦海中，成為特殊的日本泡湯文化！由於日本為了迎接2020年東京奧運的到來，已陸續調整法律與及交通方面等項目，也許有機會讓刺青者的泡湯禁令走向歷史呢！

除了刺青外，日本泡湯禮儀還有哪些呢？（點擊大圖）▼▼▼

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刺青者也「大丈夫」！日本泡湯攻略特輯

1. 刺青者也可進入的溫泉在哪裡？​

假如你或是同行的親友身上有刺青的話，是不是會讓你擔心不知道有哪些日本溫泉、桑拿、錢湯等設施歡迎刺青人士造訪呢？其實只要事先查詢下列的「Tattoo Spot」網站，就能讓你輕鬆前往箱根、台場、京都、北海道、河口湖、東京、大阪等旅遊勝地泡湯喔！由於Tattoo Spot網羅日本各地234間溫泉、594間錢湯，以及417間桑拿等刺青者也OK的豐富設施，一定可以讓你找到最適合的泡湯場所，盡情享受日本獨有的溫泉魅力！

其實只要事先查詢下列的「Tattoo Spot」網站，就能讓你輕鬆前往箱根、台場、京都、北海道、河口湖、東京、大阪等旅遊勝地泡湯喔！（網頁截圖）

總數上千間，可讓刺青人士盡情享受日本溫泉、桑拿、錢湯等設施的攻略網站「Tattoo Spot」： http://tattoo-spot.jp/

2. 可遮住刺青的防水膚色貼布「刺青貼紙」，刺青也能輕鬆體驗日本溫泉文化

雖然仍有多數的日本溫泉業者禁止刺青者泡湯，但已有部分店家以販售一片200至300日幣左右的膚色貼布「刺青貼紙」的方式，讓刺青人士將身上的刺青圖騰覆蓋之後，也能享受日本溫泉文化！由於刺青貼紙不僅十分透氣，又具備防水性及防汗性，以及不會對皮膚造成危害之外，更擁有在水中移動也不會脫落的優點，讓它成為近幾年的熱賣商品！假如你有興趣購買刺青貼紙，不妨就到驚安的殿堂唐吉訶德、藥妝用品店、生活雜貨店或網路上找找看吧！

由於刺青貼紙不僅十分透氣，又具備防水性及防汗性，以及不會對皮膚造成危害之外，更擁有在水中移動也不會脫落的優點，讓它成為近幾年的熱賣商品！（Compathy Magazine 提供）

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【本文獲「Compathy Magazine」授權轉載，繼續閱讀原文：【日本刺青溫泉】必知的日本泡湯禮儀＆刺青人士也能安心泡湯的日本溫泉攻略！​】