【韓國首爾】盤點弘大明洞5間文青Cafe　超有Feel、拍拖打卡一流

咖啡廳不僅僅是一個喝咖啡、品嘗美食的地方，更是和朋友們相互融合的空間。在車水馬龍的城市中，越來越多的現代人喜歡在咖啡廳駐足休息，享受一份獨有的寧靜和咖啡的濃香。近來， 許多個性、治愈的咖啡廳在首爾的弘大、明洞、麻浦地區應運而生。現在，就讓我們一起來看一看在韓國年輕人中非常流行又趣味十足的小眾咖啡廳吧。

1. Deep Blue Lake——深藍色的湖，小清新咖啡廳

「DEEP BLUE LAKE」位於望遠洞望遠市場附近，深藍色的簡約建築在這裏非常顯眼，進入店舖一股濃濃的咖啡味撲鼻而來，舒緩低迴的音樂中的甜蜜氛圍，像極了電影裏一幕幕有故事的場景。店舖人氣爆棚的原因不僅在於咖啡的香濃美味，也在於它散出的寧靜、悠閑、舒適的感受，彷彿讓所有煩惱皆被拋之腦後。

美食【咖啡・甜點】 主要菜單 : 咖啡、果汁等 休息日 : 春節當天、中秋節當天 地址 : 首爾特別市麻浦區圃隱路6街11 （서울특별시 마포구 포은로6길 11） 交通 : 6號線望遠站2號出口，步行7分鐘

2. 24"7＋——恍若花田，弘大人氣鮮花主題咖啡廳

「24"7＋」是韓國首爾眾多鮮花咖啡廳中的翹楚，尤其在韓國SNS上大大有名，是韓國女生們必去的浪漫花朵咖啡廳！店舖位於弘大地區，滿壁的綠茵外觀讓人印象深刻。從天花板上垂下來的枝條、鮮花、照明燈光把這裏渲染出一種清新、浪漫的氛圍。花環、花束，還有綠葉紅玫組成的拍照區，刺激著少女心，自拍絕對美！

美食【咖啡・甜點】 主要菜單：奶昔、水果茶、馬卡龍等 休息日：春節當天、中秋節當天 地址：首爾特別市麻浦區臥牛山路18街20／서울특별시 마포구 와우산로18길 20 交通：6號線上水站2號出口，步行5分鐘

3. Tone&manner——弘大屋頂花園，屋頂咖啡廳

白色的柔軟紗布下的弘大屋頂咖啡廳，氛圍留人。午後時光，走進弘大街角的「Tone&manner」咖啡廳，坐在一個喜歡的位置小憩一下吧。夏日的晚上，燈光下的「Tone&manner」尤其美麗，選一個好日子與好友聊聊天，坐個一整天一定超級惬意。

美食【咖啡・甜點】 主要菜單：咖啡、果汁、蛋糕等 休息日：春節當天、中秋節當天 地址：首爾特別市麻浦區臥牛山路29Ga街13 （2F、4F）／서울특별시 마포구 와우산로29가길 13 （2F、4F） 交通：2號線弘大入口站9號出口，步行9分鐘

4. PINK POOL咖啡——明洞STYLENANDA，粉色泳池咖啡店

「PINK HOTEL」是韓國知名時尚品牌「STYLENANDA」位於明洞的分店，在這裏可以買到時尚服飾及3CE品牌的化妝品。充滿少女心的粉色酒店設計深受女性顧客的喜愛。「PINK POOL咖啡」位於該店5層，是一家泳池主題的咖啡店。在明洞街頭走累了，不妨來這裏休息休息吧。

美食【咖啡・甜點】 主要菜單：飲品、甜點 休息日：全年無休 地址：首爾特別市中區明洞8街37-8 （STYLENANDA PINK HOTEL 5F）／서울특별시 중구 명동8길 37-8 （스타일난다 핑크호텔 5F） 交通：4號線明洞站6號出口，步行3分鐘

5. flower cafe Lovin'her（原 flower cafe FLORTE）——治癒系拍照聖地，韓劇拍攝地

從地鐵2號線弘大入口站步行1分鐘就可以看到「flower cafe Lovin'her」鮮花主題咖啡廳。池晟和惠利主演的韓劇《戲子》曾在這裏取景拍攝。入口處開始擺滿了各類鮮綠色的植物與美麗的鮮花。站在門口就會感受到仙氣十足，室內一片花的海洋，芬芳的花香讓你不由自主地產生好心情。

美食【咖啡・甜點】 主要菜單：咖啡、果味汽水、紅茶、蛋糕等 休息日：春節當天、中秋節當天 地址：首爾特別市麻浦區新村路6街22／서울특별시 마포구 신촌로6길 22 交通：2號線弘大入口站6號出口，步行1分鐘

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【本文由「韓巢網」授權轉載。】

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