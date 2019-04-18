【沖繩住宿2019】沖繩4間新酒店　獨立泳池、極近機場、交通方便

好快就到玩水季節，又係大家衝去沖繩享受陽光與海灘的日子！以下介紹4間當地新開酒店，有主打豪華渡假feel的Hyatt Regency、又有獨立別墅、私家泳池的日本名牌酒店 Hiramatus Hotels ；更有步行13分鐘就到達沖繩美麗水族館、享受無敵海景的Ala MAHAINA CONDO HOTEL等等，全部開業不足一年，或者是19年才開幕。嚟緊想到沖繩入住最新酒店的朋友，一定要留意呀！

01︳Ala Mahaina Condo Hotel

這間在數天前4月13日才新開業的溫泉公寓酒店 Ala Mahaina Condo Hotel，就位處沖繩北部本部町的海邊，整座建築物靠近大海，距離「海洋博覽會紀念公園」及「本部元氣村」不到 15 分鐘路程，而前往沖繩最有名的「沖繩美麗海水族館」也只需步行13分鐘就到，喜歡探望海洋動物的朋友一定要試住這間地利十分方便的酒店。此外，住客更可以到大浴場，甚至酒店內的露天風呂溫泉慢慢relax，相當寫意。

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豪華客房的景觀相當開闊，有獨立露台欣賞湛藍海景。（官方相片）

+ 5 + 4 + 3

阿拉馬海納公寓酒店 （Ala MAHAINA CONDO HOTEL） 地址：沖縄県国頭郡本部町山川1421-1 電話： +81 980-51-7800

02︳U-MUI Forest Villa Okinawa YAMADA GUSUKU

想體驗沖繩本島傳統生活，就一定要試住這間U-MUI Forest Villa Okinawa YAMADA GUSUKU！酒店共有2樓層及18間客房，而且最有特色是彷日本傳統榻榻米風的設計，融入新酒店裝修之中。酒店位處恩納琉球村附近，只需步行9分鐘就可走到這處沖繩著名景點；如果是喜歡浮潛、水肺潛水等出海活動，酒店距離著名潛水景點青之洞窟亦只需23分鐘，最啱潛水後立即回酒店沖涼休息。而這間酒店將於19年5月1日開幕，有興趣入住的話已可以到網上預約。

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雖然是新酒店，裝修則混入古典和風設計，相當傳統又古典。（官方相片）

+ 3 + 2

U-MUI森林別墅沖繩山田城跡 （U-MUI Forest Villa Okinawa YAMADA GUSUKU） 地址：沖縄県国頭郡恩納村山田2455-1 電話：+81 98-964-5555

03︳Hyatt Regency Seragaki Island, Okinawa

凱悅集團在全球各地都開設大型酒店，終於立足沖繩島，在去年8月開設日本首間5星級大型度假村！這間位處恩納區的新酒店，離那霸機場約1小時車程，不少得有大型室內和室外游泳池，還有舉行婚禮的華麗教堂「瀨良垣島教堂」，是新人舉辦婚禮的最佳選擇之一。酒店共有344間客房，每間房最少都有300多呎大，另外亦有海灘獨立別墅，所有房間都有無敵海景，就算只能留係房內都可以hea足一日。

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礁湖景觀套房，有寬敞雙人床，可以一家大小入住也空間十足。（官方相片）

+ 4 + 3 + 2

沖繩瀨良垣島凱悅酒店（Hyatt Regency Seragaki Island, Okinawa） 地址：沖縄県国頭郡恩納村瀬良垣1108番地 電話：+81-98-982-3820

04︳The Hiramatus Hotels & Resorts Ginoza

Hiramatus Hotels 是日本有名的酒店品牌，本身以餐飲業著名再發展出酒店業務。渡假村選址在沖繩中部東邊海岸，距離「宜野座村立博物館」、「久志觀音堂」和漢那海灘不到 5 公里距離。Hiramatus Hotels格局是日式奢華度假村，離那霸機場約70分鐘車程，酒店外面就係海灘，隨時隨地跳落水暢泳。酒店對餐飲要求較高，設有義大利料理和法國料理餐廳，提供矜貴食材及精緻菜式。渡假村只提供14間客房及5間別墅，其中2間別墅仲有獨立泳池，想遠離煩囂值得一試。

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Villa Suite有獨立花園及露台，可以望到淺藍色無敵海景。（官方相片）

+ 3 + 2

沖繩平松度假酒店宜野座（The Hiramatus Hotels & Resorts Ginoza） 地址：沖縄県国頭郡宜野座村字松田1425番 電話： +81-98-968-5600

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