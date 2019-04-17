【東京Snoopy】史努比博物館秋季開幕　新增商場、兩倍大展館

各位「花生友」有好消息啊！東京史努比博物館（SNOOPY MUSEUM TOKYO）近日發怖最新消息，預告2019年秋季將於東京南町田市重新開幕，展館面積還要比舊館大兩倍！作為花生漫畫粉絲一定要密切留意，千萬不要錯過！

東京史努比博物館官方表示今年秋季將移遷至東京町田市。（圖片來源：snoopymuseum.tokyo）

一度閉館 今年秋季強勢回歸

東京六本木的史努比博物館早於2016年4月開幕，當年更大受歡迎，每年入場人次都突破100萬，無論是本地人還是外國旅客，都會去朝聖打卡。可惜礙於都市規劃發展，博物館經營兩年後，於上年9月24日宣佈閉館，令很多史努比粉絲感到非常不捨。

最近史努比博物館終於為「花生友」帶來喜訊，消息指今年秋季史努比博物館將重新開幕，官方還發表了新館的Logo和場館概念圖。全新Logo由知名設計師祖父江慎率領的コズフィッシュ團隊合力設計，新Logo有史努比嘜頭，加上Snoopy Museum Tokyo的縮寫SMT，設計簡單易明。

從官方發表的場館概念圖可見，新館旁邊將設有商場。（圖片來源：snoopymuseum.tokyo）

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新館連商場 朝聖後再Shopping！

全新的史努比博物館選址在東京南町田市的全新大型商場「南町田GRANDBERRY PARK」，屆時新館規模將比舊有的大兩倍，同時設有商場和工作坊，大家可到工作坊DIY專屬史努比！此外，鄰近的鶴間公園更將於11月再度開放，大家日後逛完博物館，除了可以到商場飲咖啡休息一下，更可以到鶴間公園賞花散步，相信粉絲們會玩到樂而忘返。

（圖片來源：snoopymuseumtokyo@IG）

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東京史努比博物館 開幕時間：2019年秋天 地點：東京都町田市南町田グランベリーパーク（GRANDBERRY PARK）

開幕前先辦巡回展

雖然東京史努比博物館預計要等到秋天才開幕，但其實現在都可以欣賞到史努比的相關展覽。目前官方在大阪、名古屋舉辦史努比作品巡迴展，粉絲們可以先去止止癮！

史努比博物館巡回展－大阪會場（圖片來源：snoopymuseum.tokyo）

史努比博物館巡回展－大阪會場 展期：2019年4月13日〜6月16日 時間：10:00〜20:00（會期中無休） 電話：0570-200-888 地址：GRAND FRONT大阪北館地下1樓EVENT Lab. 交通：JR「大阪」駅北口／梅田駅徒歩3分鐘

史努比博物館巡回展－名古屋會場（圖片來源：snoopymuseum.tokyo）

史努比博物館巡回展－名古屋會場 展期：2019年6月22日〜9月1日 時間：9:30~17:00（會期中無休） 電話：052-853-2655 地址：名古屋市博物館 交通：名古屋駅轉乘地下鐵櫻通線至櫻山站，4號出口徒歩5分鐘

▼按圖查看會場限定商品

今次巡回展會有很多地區限定的產品，粉絲們有時間一定要去啊！（圖片來源：snoopy_m_tokyo@IG）

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