【激安殿堂】網傳香港第2分店選址荃灣、年底開業！

每次去日本，港人都會到連鎖百貨店「激安殿堂」（唐吉訶德）掃貨！繼官方早前宣佈「激安殿堂」首間分店登陸尖沙咀後，日前網上有消息指「激安殿堂」會開設第2間分店，更會在年底開業的荃灣「海之戀」插旗！

5萬平方呎超大！

2個月前，日本連鎖百貨店「激安殿堂」（唐吉訶德）宣佈進駐香港，消息一出令香港人大感興奮！不過最令人意想不到的是，首間分店還未開幕，就再傳出好消息！

有消息指長實地產投資董事黃思行指，年底開業的海之戀商場已獲日本連鎖離貨店承租商場最大面積、約5萬平方呎的店鋪，屆時更設美食廣場，消息更指出該日本連鎖雜貨店就是唐吉訶德，不過長實未有正面回應。

按圖查看更多首間分店圖片

網上熱傳連鎖百貨店「激安殿堂」將會開設第2分店。（圖片來源：互聯網）

首間分店預計7月開業

「激安殿堂」首間分店選址尖沙咀美麗華酒店地庫，屬彌敦道旺段，據知以每月約100萬元租入，官方早前在香港大量招騁人手，從招聘廣告所見，分店會售賣平價的日本雜貨及零食，更會設美食廣場，熟食區有肉類、壽司、刺身、熟食及立食，務求將日本風味帶到香港。

按圖查看更多美食廣場有咩食

Donki日式料理廚房會供應燒粟米。

很多朋友去日本旅遊的時候都一定會去「激安殿堂」掃貨，因為大多店舖都是全日營業，而且裡面的貨品又多又便宜，希望裡面的產品能跟日本一樣平靚正，不會因為來到香港就變貴吧！



按圖查看激安殿堂7大必買藥妝：

01. Akaran 無添加超保濕美容面霜｜Akaran的產品成分天然，當中的超保濕美容面霜更深受日本妹喜愛。（圖片來源：アカラン）

+ 2

【本文獲「KLOOK」授權轉載。】

【第一屆武博】眼界．決定境界！

5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁