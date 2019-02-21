【激安殿堂】日本激安殿堂社長確認　在台灣開分店！

繼激安之殿堂確定在香港開分店，以及全新商場Donki Mall進駐曼谷通羅區後，又有另一個最新消息：社長大原孝治在昨日公佈，最新分店會開到台灣！需知道台灣人對激安殿堂之熱愛程度爆燈，日後就不用再苦等遊日機會才大手掃貨了！

激安殿堂官方透露，目標將從現有的41間海外分店，擴張到200間分店，其中就有香港、曼谷、台灣。（圖片來源：驚安殿堂・唐吉訶德@FB）

擴大海外分店版圖 增至200間

亞洲旅客去到日本，必逛家電、藥妝集中地的激安殿堂，而根據《日本經濟新聞》昨日(20日)報導指，日本激安殿堂社長大原孝治有意擴大海外市場的版圖，開更多海外分店，其中包括香港、曼谷、菲律賓以及馬來西亞等地方，還有最新公佈的台灣！目標將從現有的 41 間海外分店，擴張到 200 間分店。

其實激安殿堂早已在新加坡、美國、加拿大等北美地區開店，擴展亞洲市場是日後目標。而大原社長指，為了將價廉身美的日本貨品推銷海外，海外分店的貨品價格會與日本本地相差不遠，實在是港台Fans天大喜訊！

北美地區如美國、加拿大、夏威夷早已有激安殿堂分店，但最新公佈台灣分店則未有確定開店地址及日期。（圖片來源：驚安殿堂・唐吉訶德）

不過，報道一出，即有台灣的網民質疑，激安殿堂來台開分店後，雖不用遠卦日本才可以掃貨確係十分方便，但怕貨品價格始終與日本當地不同，而始終在日本買的最便宜；另外就怕似DAISO在台灣分店般，價格貴一倍很不化算。

台灣人最愛到激安殿堂掃貨，其中紅透中港台的化妝達人「Kevin老師」也經常推薦便宜又好用的激安產品，就看看他最近到北海道分店介紹的2019最新好物！

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