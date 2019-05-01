【香港好去處2019】 九龍灣打卡、觀塘開倉　周末遊5大活動推介

雖然距離下次長期假還有一段日子，不過周末放假當然要好好計劃去邊玩！除了行街睇戲，大家還可以抽時間睇展覽打卡、開倉掃貨、甚至到室內遊樂場掟彩虹。今次為大家精選周末遊5大活動，由九龍灣玩到觀塘！

01. InPARK拍拖野餐＠觀塘

觀塘駿業街遊樂場日前正式啟用，公園經改建後命名為InPARK，園內設有中央草坪及休憩區，周末野餐就最適合不過！最特別的是，新公園設置7組承載觀塘工業特色的本地藝術作品，如以「西瓜波」為靈感的塑膠工業主題作品《沉球》、高2米、以鐵皮玩具為主題的《大鐵人》等等，都為這個休閒公共空間增添趣味，情侶拍拖、好朋友野餐打卡都是不錯選擇。

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觀塘駿業街遊樂場日前正式啟用。（圖片來源：政府新聞網）

地址：觀塘駿業街58號

02. 1蚊買護膚品＠觀塘

觀塘駱駝漆大廈向來是開倉集中地，由即日至5月12日將會舉行「全球時尚優品供應商開倉」，場內更提供過百個不同品牌，由名牌護膚品、香水、影音器材、Lego，甚至連Dyson風筒都應有盡有，每逢周末更會推出$1化妝品，包括ESTEE LAUDER唇膏、Laura Mercier粉餅、SHISEIDO男士潔面泡沬等，每人限購1件，超級抵，有興趣的話記得提早入場掃貨！

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日期：即日至5月12日（共兩周） 地址：九龍觀塘開源道60號駱駝漆大廈3期地下A1-A2鋪 營業時間：4月29日（下午2時至晚上8時）、4月30日至5月11日（上午11時至晚上8時）、5月12日（上午11時至晚上6時） 備詮：全場只收現金

03. 遊樂場任夾公仔@九龍灣

近日，港九各地均出現多間扭蛋機鋪頭，讓一眾「手痕友」隨時止癮！其實難得放假，不如索性到室內主題樂園玩夠本！以90年代情懷為主題的九五茶座放宮樂園，早前推出全日任玩通行證，＄200就可以玩足全日，深受大小朋友歡迎的掟彩虹及夾公仔機固然是焦點所在，夾公仔方面，Hello Kitty手袋、迷你兵公仔、文具、零食，保證滿載而歸！

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以90年代情懷為主題的九五茶座放宮樂園，早前推出全日任玩通行證。（圖片來源：九五茶座 放宮樂園）

地址：九龍灣宏照道38號MegaBox 9樓 時間：上午8時至晚上9時 網址：www.facebook.com/95cafeOffworkKingdom/

04. 化身武林高手@九龍灣

泰拳、MMA相信大家都唔會陌生，想了解更多相關招式及套路，那便不能錯過第一屆香港武術及搏擊運動博覽。武博將於5月3日至5日舉行，會場內設有多項武術體驗，包括武館街8個遊戲如考驗力度控制的「突擊達摩塔」、考驗兵器擊打準繩度的「兵器全壘打」等，另外亦有100個體驗班及不同類型的表演賽，都令一眾習武之人眼界大開！

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屆時場內設不同類型的表演賽，包括菲律賓魔杖、業餘修斗、極真空手道、泰拳及MMA綜合格鬥等。（圖片來源：武備志 Martialab）

地點：九龍灣國際展貿中心3樓匯星（STAR HALL） 日期：5月3日至5月5日（周五至周日） 時間：早上11時至晚上9時（周五及周六）；早上11時至晚上7時30分（周日） 網上購票優惠：$25（1日票）；$35（3日票） 現場實體購票：$35（1日票）；$45（3日票） 門票將於3月25日（星期一）上午11時起，於《香港01》網站及《香港01》手機應用程式發售，請密切留意更多博覽會詳情。 傳媒查詢: MartialArtsExpo@hk01.com

05. 梵高體驗展＠九龍灣

除了武搏，九龍灣另一件大事還有梵高主題展覽，場內有逾3,000幅梵高知名作品如《星夜》、《十二朵向日葵》等等，多幅名畫更會投射到牆壁、柱子、天花板及地板，真正置身名畫國度，打卡冇得輸！此外，現場亦設有《在亞爾的臥室》畫作的真實版擺設、互動畫畫教室及期間限定精品，就算唔買都一定要睇睇！

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九龍灣另一件大事還有梵高主題展覽！（圖片來源：Van Gogh Alive Hong Kong）

日期：4月6日至7月7日 地點：九龍灣常悅道18號富通中心1樓 票價：＄230（成人）、 $190（學生） 網址：https://www.vangoghalive.hk/zh/

【第一屆武博】立即購票參加5月3至5日於九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽，從武術電影、武館街遊戲及過百個體驗班，體驗武術運動，眼界．決定境界！

立即購票：https://event.hk01.com/events/5c80a96fbba33707e323e82b

武博專頁：https://hk01.app.link/ymA7UrZiqV