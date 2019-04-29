【武博】武館街8款遊戲　玩「拳動波」唔靠蠻力　講求節奏與準繩

香港拳壇「神奇小子」曹星如（Rex）的「流星拳」大家聽得多，快、狠、準不在話下，有報道曾計算過曹星如在3分鐘的每回合，平均出拳次數達104拳，大眾要挑戰他的出拳速度恐怕太難。如各位自認身手不錯，眼明且手快，不妨挑戰一下「武博」的遊戲「拳動波」！

「拳動波」玩法看起來非常簡單，挑戰者先戴上綁有橡筋彈撃球的帽子，在限時內向球不停出拳，連續將它撃打至腰以上的水平，再按擊中次數評分。（資料圖片）

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「拳動波」玩法看來非常簡單，挑戰者先戴上綁有橡筋連着彈撃球的帽子，在限時內向球不停出拳，連續把球撃至腰以上水平，再按擊中次數評分。不過，此遊戲非講球速度與蠻力，而是出拳節奏與準繩度，不要以為大力就「大晒」，曹星如都有可能因為力度大猛，打到球飛脫而被DQ。

遊戲高度限制: 100cm或以上

點撃圖片了解出拳秘訣：

第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博）將於下月3至5日（星期五至日）於九龍灣國際展貿中心3樓匯星舉行。同場除了有體驗班跟展覽，【武館街】中亦有8個遊戲，考你眼界、準繩、速度、力度，入場人士可憑入場門票玩各種遊戲一次。

武博—第一屆香港武術及搏擊運動博覽 地點：九龍灣國際展貿中心3樓匯星（STAR HALL） 日期：5月3日至5月5日（周五至周日） 時間：11:00-21:00（周五及周六）；11:00-19:30（周日） 網上購票優惠：$25（1日票）；$35（3日票） 現場實體購票：$35（1日票）；$45（3日票） 門票將於3月25日（星期一）上午11時起，於《香港01》網站及《香港01》手機應用程式發售，請密切留意更多博覽會詳情。 傳媒查詢: MartialArtsExpo@hk01.com

第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博）將於5月3至5日在九展舉行。（01製圖）

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