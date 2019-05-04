【澳洲旅遊】盤點5大必買手信！Tim Tam朱古力、蜂膠牙膏…

澳洲最有名的東西，好像都帶不回來香港：袋鼠、樹熊、陽光與海灘⋯⋯ 大家會買的伴手禮，最後還是一個又一個的樹熊公仔。不過，千萬別以為澳洲就沒有值得購買的當地手信，以下這五項就是不少當地人覺得很不錯的禮物了。

#01 蜂膠牙膏

聽說韓國人到香港時總愛買牙膏，想不到澳洲的蜂膠牙膏也是熱門的手信吧。原來，差不多全部澳洲人都在用這款蜂膠牙膏，因為它的成份天然，蜂膠能做到抗菌、保護牙齒的功效外，也同時做到舒緩效果，讓人刷牙後覺得很舒服、不會有刺激性。因此又怎能不買點實用又天然健康的蜂膠牙膏回來做手信呢！

甜甜的蜂膠牙膏，用起來不知是怎樣的感覺呢。（Instagram@naturescareau）

#02 TIM TAM 朱古力

Tim Tam 這個朱古力品牌對大家來說都已經不陌生，品牌本來就是來自澳洲，算得上是當地的人的「國民零食」，就連狼人Hugh Jackman也十分愛吃。不過為什麼到澳洲要買香港也有的朱古力呢？這就是因為澳洲當地有各種不同新奇口味的巧克力，絕對會讓人嘖嘖稱奇呢。

點擊下圖看其餘3大必買手信！

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【本文獲「KLOOK」授權轉載。】

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