【杭州酒店】最平799人仔住迷你威尼斯！人氣梅城鎮仙景水上屋

杭州有不少山水靚景，近期網絡上人氣的水上屋酒店，有一望無際的山水景，房間木系風格設計，與山水景很配。去不了威尼斯，又平又近有這個選擇，即睇酒店詳情！

迷你威尼斯！杭州人氣水上酒店

人氣酒店位於富春江，這帶有山水景色，房屋風格古式古香，都幾有格調。而近年才落成的建德富春開元芳草地鄉村酒店於小紅書好多人討論。事關其景觀和房間設計都好有質素，望盡如山水畫的風景之餘，木系房間設計都很標誌，讓不少去杭州旅行的朋友都心思思想去住！

不過，有網民馬上提出多蚊問題，會否變成蚊子大餐呢。有住過的網民表示，蚊不算好多，帶定蚊怕水便可。

按圖睇「杭州富春開元芳草地鄉村酒店」有幾靚！

房間可以望到一望無際的大海。(圖片來源：馬蜂窩)

+ 9 + 8 + 7

杭州富春開元芳草地鄉村酒店 地址：杭州市建德市梅城鎮嚴東關路88號 前往方法：乘高鐵到建德站下，然後搭的士，約二十分鐘就到。 收費：799-3,767人民幣

梅城鎮這個老城鎮，近期成為了打卡熱點，事關古城的保護和開發陸續進行，務求將這千年古府重新令人認識，之後會有更多古城建築翻新。

按圖睇「梅城鎮」有咩睇！