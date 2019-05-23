【夏威夷自由行】10大必做必睇景點體驗　潛水、睇火山玩轉海陸空

夏威夷共有六大開放觀光的島嶼，分別是夏威夷島（大島）、歐胡島、考艾島、茂宜島、摩洛凱島、拉奈島這六大島。不管是購物、觀星、衝浪、欣賞火山、朝聖電影著名場景等等，來到夏威夷都能體驗得到，如果是第一次到夏威夷自由行的話，歐胡島跟大島是必去之地！以下就讓我們為你介紹夏威夷必去景點以及必體驗的活動吧！

歐胡島

歐胡島是夏威夷的商業經濟重地，檀香山就位於歐胡島，在歐胡島就能玩上好幾天，許多熱門觀光景點都在歐胡島，非常適合自由行，交通也相當方便。不管是拜訪傳統文化村體驗當地風俗民情、享受陽光沙灘日光浴、浮潛與魔鬼魚共游、探索大自然的奧妙，絕對不能錯過歐胡島！

珍珠港

如果對於歷史相當有興趣的人，對於二戰很重要的一役珍珠港事件，就在夏威夷發生的。目前有些園區免門票就能參觀，有些則需要提早去搶票或者付費參觀，畢竟還是有關軍事基地，不能攜帶背包、腳架、水等物品進入，在歷史館內能充分了解到當年珍珠港事件的始末。

鑽石頭山

鑽石頭山大約只有230公尺高，是一座死火山，大約爬1個小時可以攻頂，建議穿着休閒服飾以及運動鞋，雖然不高但也算是爬山活動了~在山頂上一邊可以眺望威基基海灘的無敵海岸線美景，一邊可以欣賞絕美環山風景，爬上鑽石頭山就能把夏威夷的美一覽眼底。

小編說：記得穿着運動鞋以及攜帶水壺喔！

鑽石頭山（Instagram@cjt08）

威基基海灘

威基基是歐胡島主要酒店和度假區所在地，沿着卡拉卡瓦大道是歐胡島購物、餐飲、娛樂場所、活動和度假的區域，這裏也是衝浪的好選擇喔！不管是白天享受衝浪的刺激還是晚上與朋友小酌一番的樂趣，威基基海灘都是必來之地！

恐龍灣

其實恐龍灣這座美麗的海灣以前是座火山口，現在政府為了保護這座被海浪不斷侵蝕的火山口已經設為海洋生態保護區。恐龍灣也是最受歡迎的浮潛勝地，如果想到夏威夷浮潛的話，恐龍灣的美麗海洋生態一定能滿足你，不過在浮潛玩水時千萬不要觸碰海洋生物以及美麗的珊瑚礁喔，大自然的生態保護從你我做起！

點擊下圖看清威基基海灘、恐龍灣靚景！

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古蘭尼牧場

如果是恐龍迷的話，古蘭尼牧場絕對不要錯過！震撼十足的侏羅紀公園有一幕恐龍奔跑山谷攻擊人類的畫面就是在這取景的。古蘭尼牧場開車距離檀香山約45分鐘，是個佔地4000英畝的養牛牧場，牧場樣貌多元，從皎白的沙灘到寬闊的山谷都有，是個能花上一整天在這好好欣賞夏威夷獨特地形的地方，十分壯觀迷人！

夏威夷島（大島）

大島是夏威夷群島中最大的島嶼，擁有熱帶雨林、火山、海灘等自然景觀，這裏可以深刻地感受到大自然的力量，擁有非常多火山噴發後造成的特殊地貌也可以體驗神聖的古夏威夷歷史遺跡。

茂納凱亞山觀星站

在茂納凱亞山這個高達4200米的高山上，可以欣賞到世界絕美的星空，大島以農業為主，自然少了許多工業污染的侵害以及商業區域的光害。在山上有座觀景台號稱「地球表面的宇宙窗口」，可以在那享受到置身滿天星斗身處浩瀚無垠宇宙般的感受。許多人會來夏威夷自由行並且租車前往，但開車上山還是要稍微注意一下喔！

小編說：畢竟在高山上，除了大衣等防寒工具必備外，如果有懷孕、高血壓、小孩或者高山症患者都不太適合上去。

夏威夷火山國家公園

夏威夷火山是世界文化遺址之一，佔地非常廣大可以在裏面探索好幾天好幾夜，也是全世界唯一可以開車進入的火山，在這能親眼見證到大自然的奧妙，不但擁有沙漠、熱帶雨林、岩石等多種多元景觀。目前有兩座活火山，夜晚降臨時可以看到火山口紅滾滾冒着煙，也是在別處看不當的特殊景象。千萬別在這帶走任何石頭或者一草一木，據說會遭受火山女神的詛咒喔！

小編說：會收取入園費，以車計算，憑收據可以七日內進出，只收一次費用

夏威夷火山國家公園（Instagram@joe_liu728）

來到夏威夷必須體驗

拜訪玻里尼西亞文化村 體驗夏威夷當地文化

玻里尼西亞文化村結合太平洋六個不同的玻里尼西亞民族等各聚落，在這可以體驗到各個村落原住民的民俗風情文化，不只是蜻蜓點水的看看而已，還能體驗手作活動讓你更深入認識他們的文化，透過親手體驗也能感受他們對於大地萬物的珍惜。不僅如此，也能在文化村內品嘗到當地夏威夷風味特色飲食，最後還有相當精彩的表演能夠欣賞喔！

美麗夜色下探索魔鬼魚蹤跡

魔鬼魚也就是我們常說的魟魚，性情十分溫和不會攻擊人類，平時棲息於海洋深處，當巨型魔鬼魚出現在你身旁伴隨你潛水時，想必會是場令你難忘的旅程。魔鬼魚吃浮游生物維生，夏威夷島擁有溫暖海域火山地形，成為浮游生物生長之地，也是魔鬼魚的天堂，大島因此觀賞魔鬼魚與之共遊最適合的地方之一。除了魔鬼魚，有時候運氣好還可能會巧遇海豚喔！

探索魔鬼魚蹤跡（Instagram@dr.jessimar）

搭乘直升機從上空眺望活火山真實樣貌 探索大島壯麗美景

如果想要探索大島最神秘的活火山樣貌，可以選擇搭乘直升機近距離親眼看基拉韋亞火山，滾滾岩漿湧至岩口的樣子，火山孔噴發出的水蒸氣煙雲裊裊的特殊景象。除此之外，由上方望下可欣賞到國家公園各種自然鬼斧神工的震撼美景，像是猶如火星表面般的地形，穿越國家公園目睹電影中才會出現的斷崖峭壁宏大瀑布，蜿蜒繚繞的峽谷景致。想要一覽大島所有絕美風景，搭乘直升機不會讓你後悔！

想要到海邊浮潛衝浪放鬆度假，又想要欣賞外國的獨特迷人景色，夏威夷會是你的好選擇，夏威夷共有四個島，光歐胡島跟大島就能玩上8-10天，不管是要欣賞海底豐富生態與魚共遊還是想要探索大自然不好思議的神秘景象，夏威夷都能夠滿足你！

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【夏威夷自由行必看】夏威夷必去7大景點、3大體驗】