【日本旅遊】沖繩本島5大必去景點　美麗海水族館有靚景打卡位！

位於日本最南部的沖繩以清徹碧藍的海灘而聞名，你在這裏可以享受各式各樣的海洋活動，渡過美好的假期。不過，沖繩可不只有海！在沖繩本島還有一些樂趣無窮的景點，讓你可以體驗日本文化等等，以下就推薦5個你絕對要放進旅行計劃的5個地方！

1. 美麗海水族館（海洋博公園）

幾乎是所有人去沖繩必定會安排的No.1景點！美麗海水族館位於海洋博公園內，剛好鄰近於翡翠海灘旁，可以眺望到漂亮的海景。被喻為日本第一的美麗海水族館，有著巨型水槽展示不同海洋生物，看著長達12米的鯨鯊在你面前游過，超級震撼！另外，色彩繽紛的珊瑚水槽，讓你就如置身在深海中，感覺夢幻而神秘，都是館內值得特別留步的區域。如果你對於海洋生物沒有興趣，不想特別花錢進去水族館？在館外竟然有個免費的海豚劇場！每天進行4次海豚騷，在開場前入席即可欣賞到可愛的海豚表演。而且公園面積廣大，還有熱帶植物園、沖繩鄉土村等設施，讓你能充分接觸大自然，花上一整天也可能逛不完整個公園。

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交通方式 : 在那霸機場或名護巴士總站乘巴士前往「記念公園前」站，徒步約10分鐘即到美麗海水族館

2. 波上宮

沖繩處處彌漫著南國風情，如果想要在這裏感受日本，那可以到波上宮去看看。從人氣的街道國際通走20分鐘就到，穿過大鳥居，沿著樓梯便來到這座小小的神社。境內擺放了一些充滿特色的沖繩獅子，而且御守也特別有沖繩色彩，印著當地傳統工藝「紅型」的花紋，顏色鮮艷又可愛，所以參拜後別忘記買御守回去保佑平安喔！除了走進神社參觀，你也可以走到旁邊的波上海灘從別的角度去欣賞這個地方。原來這裏稱為「波上宮」的原因是它剛好建在岸上，海灘與神社結合為一的獨特畫面，如此「沖繩」的景色你又怎可以錯過呢？

交通方式 : 乘搭單軌電車到「縣廳前」或「旭橋」站下車，徒步約15至20分鐘便到

3. 港川外人住宅街

要說這裏是沖繩年青人最愛訪的地點也不為過！由於沖繩曾被美軍佔領，所以現在仍存留不少充滿美國格調的房屋，港川外人住宅街有著多間可愛的小房子，在咖啡廳及雜貨店進駐下，成為了沖繩最時尚的地方！這裏不少房子都塗上鮮艷的色彩，及配上可愛的壁畫，讓每個女生都拍到停不了！而每家店舖都同樣值得你花時間去逛逛，先到「沖繩セラードコーヒー」買杯精心烘焙與沖泡的咖啡，再盡情搜購充滿文青感的復古雜貨或手作飾品。逛累了的話，可以在咖啡廳內品嚐美味的水果撻或抹茶甜點治癒一下，最後可別忘了到「ほうき星」（Houkiboshi）買些黑糖可麗露，沖繩口味的泡盛、鳳梨、香檬與火龍果都十分特別，蛋糕質感Q彈，小小一個精緻好看，很適合當伴手禮！

交通方式 : 從那霸巴士站乘20、27、28、29、52、77號巴士到「港川」站下車，徒步約10分鐘便到

4. 普天滿宮

沖繩共有8大神社，除了波上宮，另一家值得你一訪的就是普天滿宮了！從外表看只是一所普通不過的神社，但原來內有乾坤，有一個位於洞穴內的奧宮，在鐘乳洞內參拜真是獨一無二的體驗！想要參觀普天滿宮洞穴可需要花點耐性，因為它不能隨便進出。每隔20分鐘，巫女會帶領約10人左右進入洞穴，在洞穴你最多可待留30分鐘。你可以進入「祈願控所」，在板子上寫自己的名字及出身國家（有中英語指示，不用太擔心），然後耐心等候安排。在前往洞穴的通道可看到一些古老物品的展示，接著就是壯觀的奧宮，在充滿神秘感的鐘乳洞中央擺放著小小的神殿，你可以在這裏參拜及四處走走看。黑暗的洞穴有著獨特的氛圍，讓人有種在探險般的緊張感。請注意在洞穴內不可拍照及使用手機，雖然沒有人看守，但請尊重守則。

交通方式 : 從那霸巴士站乘23、25、27、31、52、77、80、90、110號巴士到「普天間」站下車，徒步約5分鐘便到

5. 首里城

日本有很多城堡，但沖繩的首里城卻是與眾不同，因為它是自琉球王國年代已建成。由於當時的外交關係而有著強烈的中國建築風格，鮮紅色的外表點綴著金碧輝煌的裝飾，既搶眼也在日本非常罕見（日本一般的城堡都是白色的），所以非常值得到訪！首里城的外圍雖然是免費開放參觀，但正殿、南殿、奉神門等範圍需要購票進場（成人820日幣）。難得來到，還是建議你進去參觀一下。正殿共有2層，內裏同樣精緻又帶有中國風，還可看到琉球國王專用的王座，十分珍貴！在首里城正殿周邊有個展望台，穿過「廣福門」就可以眺望到沖繩市內的風景，在山上俯瞰景色也是別有一番感覺，如果天氣晴朗就更棒！來感受當個國王，把整個沖繩市貌一收在眼簾下吧！

交通方式： 乘搭單軌電車到「首里」站，徙步約15分鐘可到守禮門

就算你是旱鴨子，不到海邊去，在沖繩還是有很多樂趣！趕快來探索沖繩本島各個景點，感受日本文化與歷史吧～

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