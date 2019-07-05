【高雄景點】2019最新氣墊樂園、歷史滑梯　親子遊7大放電景點

高雄上年榮登港人Google熱搜旅遊景點第一位，除了交通方便，生活節奏亦較台北慢，加上新景點愈開愈多，不少更是專為小朋友而設，故高雄又成了家長們的親子旅行首選！距離暑假只有個半月時間，家長們是時候計劃行程，與小朋友過個快樂又充實的暑假！

【1】6米高LEGO盒

夏日炎炎，最適宜到商場歎冷氣！然而高雄商場的暑假節目就相當豐富，高雄夢時代更帶來6米高LEGO盒及LEGO工廠，相信大人小朋友都會爭相打卡！場內設「樂高想像力工廠中」，安全檢查、成品輸送帶等，玩家只要成功過關，便會獲贈紅鶴先生、彈珠台或扭蛋機等LEGO玩具。此外，全場最觸目必然是6米高LEGO盒，更會舉辦微型展覽，展示巨型figure、以交通、建築為主題的LEGO，fans亦可以自行組裝動物LEGO，超好玩。

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高雄夢時代更帶來6米高LEGO盒及LEGO工廠，相信大人小朋友都會爭相打卡！（圖片來源：高雄夢時代）

樂高『盒』你這樣玩

時間：7月5日至7月28日

地點：高雄夢時代3F蛋型廣場

網址：https://www.facebook.com/dreammallKidskingdom/?tn-str=k*F

【2】最新氣墊樂園放電

講到小朋友放電首選，必數高雄最新「粉紅萌萌豬透明氣墊城堡樂園」，園區最觸目的有雙道氣墊滑梯、可愛夢幻獨角獸、馬卡龍色系波波池等，園區另設三個主題氣墊區，包括夢幻糖果屋、童話風魔法樂園及設趣味場景的歡樂城市，保證令小朋友玩得開心，加上園區位處室內場地，即使落雨都唔受影響，相信暑假定必成為人氣爆燈的親子景點！

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於5月17日開幕的萌萌豬氣墊樂園，實是小朋友放電首選。（圖片來源：萌萌豬氣墊樂園）

新光三越高雄左營店 日期：即日起至8月25日 地址： 813高雄市左營區高鐵路123號10樓 費用：12歲以下兒童250台幣；家長陪同票為100台幣 網址：https://www.facebook.com/%E8%90%8C%E8%90%8C%E8%B1%AC%E6%B0%A3%E5%A2%8A%E6%A8%82%E5%9C%92-979628012237034/

【3】全台第二長哈瑪星滑梯

日本公園流行超長滑梯，原來高雄都有得玩，於去年對外開放、位於壽山登山街60巷歷史場域的哈瑪星滑梯，是全台第2長滑梯，長達79米，至於起點與終點間的高度亦相差16米，滑畢全程大約45秒，浴途更會看到具百年歷史的水道、古道、高雄港區及壽山景致，又有「穿越歷史」的滑梯之稱。由於每日只開放予600名民眾參加，想體驗的朋友記得先到官網預約。

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哈瑪星滑梯是全台第2長滑梯，長達79米。（圖片來源：kate_cow＠ig）

費用：50台幣一位 預約網址：https://dengshan60.nsysu.edu.tw/Res_Many

【4】日本人氣生物體驗展

在東京、大阪極受歡迎的「變變變！MOVE生物體驗展」，5月21日起在高雄國立科學工藝博物館登場，這個讓小朋友了解動物生活習性、獵食及躲避天敵的展覽，至今已有近35萬參觀人次！展區最特別是讓小朋友變裝，小朋友可以化企鵝，感受被巨大鯊魚吞噬；穿上蝴蝶翅膀，甚或變身成水上奔跑的雙冠蜥等，此外現場更設10種遊戲，務求令小朋友寓學習於娛樂，翹富意義。除此之外，科工館更設全世界最高的室內滑梯，保證大家叫到失聲。

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小朋友可以化企鵝，感受被巨大鯊魚吞噬。（圖片來源：變變變！Move生物體驗展）

日期：5月21日至9月1日 地址：高雄市三民區九如一路720號國立科學工藝博物館 四、五特展廳 時間：9：00am～5：00pm 費用：280台幣一位 網址：https://www.facebook.com/MOVETaiwan/

【5】最新網紅必到美拍屋

於5月12日開幕的美美der美pai屋，顧名思義會提供不同繽紛場景，讓網美、一家大細都能影低海量相片！全場一共有9種以上夢幻場景，讓大人小朋友都為之瘋狂的癲倒屋、夢幻色波波池假泳池、野餐田園區等，上天下海一應俱全，加上美拍屋鄰近吉林夜市，影完靚相再掃街，都是不錯選擇。

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韓國大熱癲倒屋，高雄都有得玩。（圖片來源：美美der美pai屋）

地址：高雄市三民區十全一路161號B2（美奇萊影城B2） 時間：12：00nn～9：00pm 網址：https://www.facebook.com/vvderhouse/

【6】 鈴鹿賽道樂園鬥車

不少男生都會喜歡迷你賽車，到訪高雄的話，便一定要到鈴鹿賽道樂園，這個日本鈴鹿賽道唯一海外授權的主題樂園，佔地一萬坪的園區，劃分了「迷你鈴鹿賽道」及「賽道樂園」兩大主題區，前者全長600公尺，賽道配置從最著名的8字型交叉隧道，連續S彎、髮夾彎等，十分刺激；賽道樂園就提供多款遊樂設施，提供各式各樣的交通工具讓玩家感受駕駛樂趣，對駕駛感興趣的男生肯定玩到唔捨得走！

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不少男生都會喜歡迷你賽車，鈴鹿賽道樂園不會讓人失望。（圖片來源：大魯閣草衙道）

地址：台灣高雄市前鎮區中安路1-1號 費用：一日pass 980台幣 網址：http://www.suzukacircuitpark.com

【7】全台最大木育森林

高雄駁二藝術特區於去年開設Wooderful life木育森林，開業半年就深受家長歡迎，園區以全台最大「木育森林」為賣點，7大區域包括「玩科學」、「玩競技」、「玩闖關」、「玩體能」、「玩益智」、「木療癒」、及「長知識」，加上園內超過40種大型木製設施如全台唯一「空中飛人」、「保齡球」、「搖擺平衡木」等，都令小朋友樂而忘返。

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Wooderful life木育森林，開業半年就深受家長歡迎。（圖片來源：Wooderful_life）

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