2019韓國炸雞品牌TOP 5　橋村、Goobne都要輸　冠軍店你食過未？

韓國人愛吃炸雞的程度簡直是喪心病狂，炸雞款式千變萬化，無奇不有，炸雞店的數量更堪比便利店，外送服務也十分方便。最近韓國企業評價研究所綜合了各家炸雞的參與植樹、溝通植樹和社群指數，公佈了最新版的韓國炸雞品牌評價排名，一起來看看頭5位是哪家炸雞吧！

【第5位】bhc 必試麻辣炸雞

bhc炸雞由全智賢代言，在韓國全國各地都有分店，因為一直不斷研發新口味，選擇比一般炸雞店更多元，在韓國人心中更是與橋村炸雞和NENE炸雞齊名。最多人推薦芝士炸雞、蒜味炸雞，還有一款叫「Machoking」口味，意思是「令人窒息的味道」，其實是用微辣的醬汁加上黑芝麻和辣椒烹調，令人食指大動。最近更乘著韓國掀起的「四川麻辣風」，推出了麻辣味炸雞，讓韓國人為之瘋狂。早前bhc在旺角登陸，提供多款人氣口味炸雞，不過麻辣味暫時就只能在韓國吃到。

bhc麻辣炸雞，約120港元（圖片來源：bhc官網）

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【第4位】Goobne 健康之選

Goobne幾年前在香港不同地區相繼開設分店，因此大家對它應該不陌生。與其他炸雞店不同，Goobne主打健康烤雞，就算不經油炸也同樣能保持嫩滑香脆的口感。網友推薦蜜糖和芝士口味，香濃的味道配上鯊魚特飲既能消除油膩感，同時亦是打卡之選！

Goobne主打健康烤雞，不經油炸也同樣能保持嫩滑香脆的口感。（圖片來源：Goobne官網）

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【第3位】MOM’s TOUCH 新晉炸雞漢堡包快餐店

對香港人來說，MOM’s TOUCH相對於其他連鎖炸雞店可能沒有那麼著名，但其實它是韓國繼Lotteria之後分店數量排行第二的連鎖炸雞漢堡包快餐店，主打平價路線，非常受學生和上班族歡迎。不過其實比起單叫炸雞，MOM’s TOUCH的炸雞漢堡更受歡迎，尤其是招牌的雞腿漢堡，鮮嫩多汁的雞腿配上特製的醬汁，吃過的人都讚不絕口！另外它的薯條亦迷倒不少網友，裹上一層薄薄的炸粉及撒上黑胡椒油炸後，堪稱最好吃的快餐店薯條！

MOM'sTOUCH主打平價路線，非常受學生和上班族歡迎。（圖片來源：ig @ momstouch.love）

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【第2位】橋村炸雞 必食蜜糖炸雞

說到韓國炸雞，很多人應該會第一時間想起橋村炸雞。橋村炸雞屹立韓國多年，在遊客之間早已名聲大噪，成為不少人遊韓的必食清單之一。最多人點的有原味、蜜糖跟辣味，尤其蜜糖口味，會有令人願意為了它再去韓國的衝動！

橋村炸雞已成為不少人遊韓的必食清單之一。（圖片來源：橋村炸雞官網）

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【第1位】Ttobongee炸雞 小吃必試煙熏鴨肉

Ttobongee炸雞比起前面4間炸雞，知名度相對較低，相信不少人對於它獲得第1名都感到意外。它除了去骨炸雞外，還有多款小吃，例如不同口味的煙熏鴨肉、海鮮飯焦湯、各種口味的pizza，比其他連鎖炸雞店的選擇來得多，大家到韓國旅行不妨一試！

Ttobongee炸雞成為最新韓國炸雞品牌評價第1名（圖片來源：Ttobongee炸雞官網）

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