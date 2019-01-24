【韓國炸雞店】記者私心推介5大必食炸雞店　別再只懂吃橋村！

據說韓國每年炸雞的消費量高達8億隻，路上的炸雞店多不勝數，各式各樣的口味和做法都有，當地人更開玩笑說自己民族的主食是炸雞。全韓國的炸雞店那麼多，韓國網民便選出了5大人氣炸雞店，想知道哪幾間最受歡迎？快來看看吧！

搜尋「韓國必食炸雞」一定會出現在名單中的橋村炸雞！（圖片來源︰橋村炸雞官網）

01. 橋村炸雞 교촌치킨

要數全韓國最出名的炸雞店，一定非橋村莫屬，它同時也是遊客最熟悉的炸雞店。全國分店很多，幾乎所有酒店前台的外賣菜單裏一定有它，連韓國人也很喜歡。它們的原味炸雞是以甜蒜香為主，醬汁十分開胃，絕對能自己吃掉一整隻。

遊韓宵夜必定不能錯過！（圖片來源︰Naver blog）

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東大門店 地址︰首爾市鐘路區昌信洞 464-6 2F（서울시 종로구 창신동 464-6 2F） 營業時間︰24小時 交通︰東大門站8號出口 弘大店 地址︰首爾市麻浦區西橋洞 371-3 （서울시 마포구 서교동 371-3） 營業時間︰12nn - 2am (最後點餐：1am) 交通︰弘大入口站9號出口 官網︰http://www.kyochon.com/main/

由全智賢代言，因《來自星星的你》而爆紅的BHC炸雞店。（圖片來源︰BHC官網）

02. BHC

韓國人超愛吃芝士，連吃炸雞也不例外！BHC能榜上有名是因為它們的「뿌링클」，香脆的雞皮灑上濃濃的芝士粉，身為芝士控的你千萬不要錯過！除了炸雞受歡迎外，它們的炸芝士球和炸醬麵都是熱門菜式。

滿滿的芝士粉令人口水直流，芝士控必食！（圖片來源︰Naver Blog）

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明洞總店 地址︰首爾市中區乙支路2街 199-40 1~2F（서울시 을지로2겨 199-40 1~2F） 營業時間︰1pm - 1am 交通︰乙支路入口站8號出口 弘大店 地址︰首爾市麻浦區東橋洞 163-16 2F / 서울시 마포구 동교동 163-16 2층 營業時間︰平日 3pm - 3am、週末 1pm - 1am（星期六營業至 5am） 交通︰弘大入口站9號出口 官網︰http://www.bhc.co.kr/

Goobne Chicken在香港也有分店，口味和韓國的差不多！（圖片來源︰Goobne Chicken官網）

03. Goobne굽네치킨

Goobne在香港也有多間分店，最特色是它們的雞以烤爐焗製而成，入口不會那麼油膩，卻仍然有香脆可口的口感。每款口味配上特製醬汁，令人吃不停口！菜單裡還有很多其他食物選擇，除了烤雞還有主食、小吃、特調飲料等。

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西橋店 地址︰首爾市麻浦區西橋洞 377-2（서울시 마포구 서교동 377-2） 交通︰合井站2號出口 忠武路店 地址︰首爾市中區忠武路4街 120-3（서울시 중구 충무로4가 120-3） 交通︰忠武路站8號出口 官網︰http://www.goobne.co.kr/

韓國線記者每次遊韓必食，身邊的韓國朋友也大力推薦！（圖片來源︰Naver Blog）

04. MOM"S TOUCH 맘스터치

韓國線記者的私心推薦！大家對MOM’S TOUCH可能比較陌生，它是韓國地道的快餐店，主打漢堡薯條，親民價錢和厚實份量深受韓國年輕人歡迎。別以為只有漢堡好吃，它們的炸雞出名皮脆肉嫰，不少韓國人都會專程齋買炸雞來吃！

它們的炸雞漢堡包也十分出色，雞肉一點也不乾身！（圖片來源︰Naver Blog）

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弘大店 地址：首爾特別市麻浦區西僑洞338-18號2樓（서울특별시 마포구 서교동 338-18 2층） 營業時間：10am-12mn 交通︰弘大入口站9號出口 官方網站：http://www.momstouch.co.kr

BBQ Chicken最為人熟悉的相信是在韓劇《鬼怪》中女主角打工的店。（圖片來源︰BBQ官網）

05. BBQ Chicken 비비큐 치킨

BBQ Chicken的招牌是黃金橄欖炸雞，橄欖油炸成的雞塊再灑上少量獨門辣椒粉，微辣口味十分開胃，再沾上甜辣醬或蜜糖芥末醬，口感更豐富！

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