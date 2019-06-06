台灣大學生票選最佳茶飲TOP5　老虎堂、珍煮丹三甲不入？

手搖飲品熱潮由台灣吹到香港，品牌競爭激烈，各有支持者，在發源地台灣，大學生又最愛哪個品牌呢？ 近日YouTube頻道「Koobii鬧大學」進擊台灣大學，訪問了100名大學生，調查他們最愛的茶飲品牌和款式，以下為大家介紹調查結果。

【第5位】珍煮丹 ── 招牌黑糖珍珠鮮奶

以黑糖為主打的「珍煮丹」，一直在台灣人之間都頗有口碑，不少人都說它的珍珠口感軟韌，比在香港人氣爆燈的「老虎堂」和「鹿角巷」更受歡迎。根據台灣大學生推薦，除了「黑糖珍珠鮮奶」外，「泰泰鮮奶」也是必點款式。「泰泰鮮奶」將台式奶茶、鮮奶、黑糖混合，味道偏甜，建議可以點無糖，便可以不加黑糖水。不過，100名受訪大學生中，珍煮丹僅得4票。

另外有趣的是，因為「珍煮丹」的「丹」字的寫法，令很多人都看錯當「珍煮母」，於是台灣人便錯有錯著戲稱為「珍煮母」。

招牌黑糖珍珠鮮奶，售價30港元（圖片來源：珍煮丹Facebook）

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【第4位】老虎堂 ── 必點黑糖波霸厚鮮奶

香港早前掀起一股黑糖珍珠奶茶熱潮，帶起這股旋風就是於台中起家的「老虎堂」。當初開店時，「老虎堂」靠著打卡一流的虎紋漸層和焦香煙韌的黑糖珍珠風靡無數台灣人，平均排隊時間高達兩個小時。於香港開設分店時亦深受大眾喜愛，Facebook和Instagram都被瘋狂洗版。不過在是次調查中，只有5人票投老虎堂，只得第4位。

虎紋漸層的美麗外表掀起一陣打卡熱潮。（圖片來源：老虎堂Facebook）

【第3位】清心福全 ── 爆紅珍珠蜂蜜鮮奶普洱

「清心福全」對於香港人來說可能比較陌生，但其實它在台灣是一間創始於台南的老牌茶飲店，一直都是台灣人心目中的最受歡迎的茶飲店之一，至今在當地已經擁有超過900家分店。當初因為台灣論壇Dcard上有網友分享一款餐牌上沒有的隱藏版飲料「蜂蜜普洱鮮奶茶加珍珠」爆紅，「清心福全」的知名度因而更上一層樓。100名學生中，有7人投票給清心福全。

網絡爆紅珍珠蜂蜜鮮奶普洱，售價約13港元。（圖片來源：ig @ moritachiny）

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【第2位】迷客夏 ── 台生大推珍珠伯爵紅茶拿鐵

現於香港有兩家分店的迷客夏，在台灣年輕一輩中非常受歡迎，更獲得2017年台灣大學生票選最愛茶飲店的第一名。不過，在今次100位大學生訪問中，迷客夏只得16票，排第2位。在訪問影片中，有學生推薦「珍珠伯爵紅茶拿鐵」，伯爵紅茶的香氣加上鮮奶及蜂蜜白珍珠，入口清香，甜而不膩。

另外「柳丁綠茶」和「大甲芋頭鮮奶」也是人氣之選。「柳丁綠茶」選用新鮮台灣柳丁，味道清甜，絕對是消暑良品！「大甲芋頭鮮奶」採用台中大甲的檳榔心芋頭，芋頭香氣濃郁，身為芋頭控的你必定無法抗拒！

「迷客夏」獲得2017年台灣大學生票選最愛茶飲店的第一名。（圖片來源：迷客夏香港ig）

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【第1位】50嵐 ── 人氣之選「1號」

老字號茶飲店「50嵐」在100名大學生中，得到45票，以壓倒性姿態成為台灣大學生最推薦的茶飲品牌，他們同時推薦台北地區限定的「1號」—— 四季春茶加珍珠、波霸、椰果。除了因為味道之後，受訪大學生解釋「50嵐」的價錢合理，性價比高，對金錢相對沒有那麼充裕的學生來說可謂是茶飲首選。

其他兩款「紅茶瑪奇朵」和「波霸抹茶拿鐵」亦很受大學生歡迎，「紅茶瑪奇朵」是在紅茶上面鋪上一層奶蓋，味道香甜，口感十分順滑。另外「波霸抹茶拿鐵」當時一度掀起排隊熱潮，因為它的漸層做得非常漂亮，紛紛吸引台灣人打卡。

「50嵐」以壓倒性的票數獲得100名大學生心目中最推薦的茶飲品牌第一名。（圖片來源：ig @ gonetothefoodie）

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