台灣大學生設計「珍奶環保杯」獲獎！　巧妙化解啜珍珠煩惱

有無試過飲珍珠奶茶，飲到最後，珍珠沉底好難先啜到出來呢？近期台灣有大學生就發明了一款雙層式的玻璃杯，可以幫你好似茶隔般隔起珍珠，那飲到最後就可以拿起隔來吃珍珠，秒解啜珍珠煩惱，還拿下了台灣設計大獎，即睇有幾巴閉！ 圖片來源：FLOAT - Strawless Cup For Bubble Tea

台灣大學生發明雙層玻璃杯 得獎作解啜珍珠煩惱

當坊間多了食店進行「走塑」行動時，台灣就有項更環保的設計，就是FLOAT無吸管珍珠奶茶杯（FLOAT - Strawless Cup For Bubble Tea），而這款環保杯子更特別在於，裡面有個隨可用來裝飲品配料，即時就想起可以用來隔起珍珠，當飲珍奶飲到底時，就不怕啜唔晒啲珍珠了！

台灣近期拿下設計大獎，「新一代金點新秀設計獎－產學合作類金獎」，的免飲管手搖玻璃杯。

這項發明，馬上拿下了台灣的設計大獎，「金點新秀設計獎」的產學合作類金獎。此獎項今年從65間台灣的大學中，選出822件作為入圍作品，再從中揀選設計獎。

得獎者是兩位來自台灣實踐大學，吳天瑜和史芳。二人與創作團隊的設計以台灣茶飲文化做靈感，以約1年時間，與春池玻璃公司合作做一款免飲管的手搖玻璃杯。杯子不只得獎，更得到全球愛珍珠奶茶的朋友們關注。官方網站就預告，今年冬季有機會推出產品，實在令珍奶迷興奮之餘，更為環保行多一步。

按圖睇「FLOAT無吸管珍珠奶茶杯」設計！

設計為一個不需要飲管的手搖茶飲杯。

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