【日本旅遊】單身狗必睇！盤點5大有趣姻緣勝地　戀愛運即刻UP！

在日本，幾乎所有神社也有賣結緣御守，而求愛祈緣的手法更是五花百門，以下就讓KLOOK為你嚴選日本五大有趣姻緣勝地：

#01 最靈驗的求緣地 — 出雲大社

出雲大社可以說是日本求緣最靈驗的地方──供奉著被視為結緣之神的大國主，相傳全日本的神也會奉大國主之命，前往出雲大社開會討論各種有關「緣份」的會議。另外，出雲大社擁有全日本最大的注連繩（神社門口的稻草結）和鳥居，實在值得朝聖。日本人參拜神社時也會奉上類似香油錢的硬幣，而在出雲大社，大多人會投擲有結緣意思的5円到注連繩的縫裏，就會願望成真。到出雲大社也不忘要買一份緣結繩給好友，聽說十分靈驗，信不信由你。

出雲大社 開放時間: 上午6點到下午8點 （3月至10月）；上午6點半到下午8點（11月至2月） 地址：島根縣出雲市大社町杵築東195

#02 清水寺「戀愛占卜石」求姻緣

還相信緣份到了姻緣自然來？倒不如到地主神社求愛祈緣，做足以下幾件事，愛情可能就在不遠處！來到入口先參見愛神對其誠心許願，然後試試閉眼從一塊戀愛占卜石走到另一塊，途中直走沒有撞到障礙物便代表愛情勝利！最後還可到手水所祈願，祈願勺子包括「勝」、「良緣」、「厄除」、「開運」、「戀」等等，記住左手先取木勺洗右手，然後右手拿勺洗左手，再以左手掌盛水漱口吐出，之後合十參拜。

地主神社 開放時間：上午 9 點到下午 5 點 地址：京都市東山区清水一丁目 317

點擊下圖繼續看其餘3大有趣姻緣勝地！

+ 3 + 2

【本文獲「KLOOK」授權轉載。】