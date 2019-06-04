【日本東京近郊】鎌倉一日遊景點推薦！8大靚景盤點、觀光新規定

鎌倉景點在旅日朋友之間小有名氣，鎌倉距離東京大約一小時，這邊除了保留部分幕府時代的文化遺跡，還有風和日麗的海邊美景。不少人在拜訪首都之餘都會順便來個鎌倉一日遊，出發前一起來看看有什麼鎌倉景點值得一訪吧！

明月院

這個位在JR北鎌倉站附近的寺廟，一共有兩大看點，分別是花季之景和悟道之窗。最引人入勝的花季落在六月的繡球花季和十一月的紅葉季，前者會為寺院帶來大片活潑的藍和點綴的紅與紫，後者則有被譽為賞楓名所等級的楓葉美景，兩者都會讓你每走一步就按一次快門。位在本堂的悟道之窗，則用一圓框住了日式庭院裏的景緻，不少人都會以此為底，作為自己來到明月院的標記。

按下圖看更多明月院別緻的風景吧！▼▼▼

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地址：神奈川県鎌倉市山ノ内189 費用：平時為300円｜花季為500円 開放時間：9:00-16:00｜繡球花季8:00-17:00 推薦交通：搭乘JR橫須賀線至北鎌倉站，再步行至寺院

報國寺

同樣為寺廟的報國寺，則是以空靈的竹林小徑打出知名度，因此又有「竹寺」的美名。有別於日本其他地方，在報國寺，除了賞竹林美景，你還可以前往休耕庵一邊享用抹茶和榮獲米其林三星的日式點心，一邊沉浸在眼前2000多棵的竹林美景中。除了竹林，本堂後方的傳統日式庭園藝術，枯山水也很值得拍照留念。

按下圖看更多報國寺裏的竹林美景吧！▼▼▼

地址：神奈川縣鎌倉市净明寺2-7-4 費用：參觀費用300円｜用茶600円 開放時間：9:00-16:00 推薦交通：搭乘JR橫須賀線至鎌倉站，再於東出口轉乘京急巴士至淨明寺站

長谷寺

如果是對花卉情有獨鍾的朋友，就來長谷寺晃晃吧！這邊被稱為「花之寺」，一年四季都有不同種類的花盛開，除了前面介紹明月院所提到的繡球花，還有相當於日本代名詞的櫻花。長谷寺同樣供奉觀世音，院內藏有十幾尊觀音佛像，很是壯觀。

院內的日式庭園更是會讓人忍不住駐足幾分種，細細欣賞。不過寺院最有名的還是那條「繡球花小徑」，2000多株的藍色繡球花爭相綻放，也難怪花季時院方需要在指定時間售票，以處理這般人潮。

按下圖看更多長谷寺裏繡球花爭相綻放的美景吧！▼▼▼

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地址：神奈川縣鎌倉市長谷3-11-2 費用：400円 開放時間：Mar.-Sep.：8:00-17:00｜Oct.-Feb.：8:00-16:30 推薦交通：搭乘JR橫須賀線至鎌倉站，再搭乘公車至長谷觀音站

鎌倉大佛

鎌倉大佛位在高德院內，距離長谷寺不遠，可以兩個景點一次搜集。鎌倉大佛的名聲是響徹全日本的，不少當地學校也會安排學生來此校外教學，參拜這個高11多公尺的青銅像。看佛像不稀奇，但能「進去」佛像參觀就很特別了！鎌倉大佛內部中空，站在底下抬頭可以直接看到佛頭頂部，講話還有回聲呢～

地址：神奈川縣鎌倉市長谷4-2-28 費用：200円｜參觀大佛內部20円 開放時間：4月-9月：8:00-17:30｜10月-3月：8:00-17:00｜大佛參觀只到16:30 推薦交通：搭乘JR橫須賀線至鎌倉站，再搭乘公車至長谷觀音站

江之電鎌倉高校前站

擁有日本知名動畫《男兒當入樽》光環的江之電鎌倉高校前站是大家來到鎌倉一定會拜訪的地方。尤其是和動畫片頭曲百分之百還原的海岸風景和平交道都成為大家爭相拍照的打卡景點。等等要提到的觀光新規，多少就和這個人氣爆表的景點有關。

推薦交通：搭乘江之電至電鎌倉高校前站

江之島

預計拜訪江之島的朋友，旅遊咖建議可以購買由JR東日本發行的鎌倉・江之島的交通票券PASS，這款交通票券能讓你一天內不限次數搭乘江之島周邊的JR路線和江之島電鐵。另外，還可以搭乘這裏特有的湘南單軌電車！湘南單軌電車不同於其他交通都是「落地」的，它則是像纜車一樣吊在軌道上，非常特別。稻村崎海濱公園可以看到被評為富士百景之一，以富士山為背景的海邊夕陽美景，超值得收藏。

＃2019鎌倉・江之島PASS資訊 票價：成人700円／小孩350円 購買地點：JR大船站、藤澤站、鎌倉站、北鎌倉站的售票處和旅遊服務中心

小町通

來到日本旅遊當然少不了商店街，小町通和JR鎌倉站只有幾步之遙，是拜訪鎌倉不能錯過景點之一。這條街上小吃店林立，是個適合吃點心，順便帶點伴手禮給家鄉朋友的商店街。

車站附近以醒目的紅色鳥居為入口，裏面的排隊名店包括鬆餅店A Happy Pancake，賣日本傳統點心串糰子的夢見屋，還有抹茶控的最愛鎌倉茶茶，這邊販售不同濃度等級的抹茶，最高等級Level MAX肯定會讓資深抹茶患者念念不忘。

地址：神奈川縣鎌倉市小町 推薦交通：搭乘JR橫須賀線至鎌倉站，從出口右手邊的紅色鳥居進入

鶴岡八幡宮

在小町通稍微填飽肚子之後，可以接著步行前往鶴岡八幡宮，這間在鎌倉人心中佔有重要地位的神社，擁有以紅色和金色為底色的漂亮正殿。鴿子是這裏的吉祥物，神社名字匾額上的八，更是直接由兩隻鴿子組成。鶴崗八幡宮除了有漂亮的神社建築，也有販售各式御守，如果遇到當地節日，還有機會可以看到穿著日式服裝的當地人來此參拜的景象。

地址：神奈川縣鎌倉市雪之下2-1-31 推薦交通：搭乘JR橫須賀線至鎌倉站，再步行至神社

同場加映：日本鎌倉觀光新規定

隨著觀光人氣暴漲，多少影響到當地人的生活，因此當地政府頒布了一些觀光規定，希望能改善情況，這些規定已從2019年4月1日開始正式實施，因此未來要前往鎌倉的朋友們，要注意囉～

1. 禁止駐足拍照

鎌倉高校前的知名平交道景點禁止駐足拍照，站在車道拍照不僅危險，也影響了交通。

2. 禁止邊走邊吃

如果有在像是小町商店街這類地方，購買路邊小吃，請在攤販附近享用完畢再繼續行程，這是為了避免有人在路上吃完後隨意亂丟垃圾。

有了鎌倉景點懶人包，下次去到東京，不妨順便拜訪一下近郊的鎌倉！最後，雖然剛剛提及的觀光禁令並沒有法律效益，但還是希望大家還是能夠遵守這些規範，在自在旅遊之餘也當個有禮貌的觀光客。

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於【鎌倉景點】只去過江之島就太弱了！最新鎌倉觀光新規定一併告訴你