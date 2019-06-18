【日本廣島】超療癒體驗！去大久野島探得意兔仔　交通行程全教學

由日本本州、四國及九州所包圍而成的瀨戶內海，大小島嶼共有3000多座。近年由於日本各地吹起地方創生的風潮，2010年開始舉辦的瀨戶內海國際藝術祭，也讓瀨戶內海的各個島嶼聲名大噪。位於廣島縣的大久野島，雖然不是藝術祭的展覽島嶼，卻因島上將近1000隻萌到不行的兔子而被眾人所熟知，也被大家稱為兔子島。 但你知道大久野島曾經在日本地圖上被消失嗎？為什麼島上會有這麼多兔子呢？快跟我們一起來看看這神秘島嶼的故事吧。

近年以兔子島聞名的大久野島﹙窩日本提供﹚

大久野島在哪裏?

兔子島正式名稱為大久野島，位於廣島縣竹原市，大約是在廣島市以及岡山市的中間，距離最近的新幹線車站為三原站，而最近的車站則為JR忠海站。鄰近著名的景點還有「島波海道」（Shimanami海道），可以從尾道市騎腳踏車，穿過瀨戶內海的大小島嶼，一直通到四國的今治市。

大久野島交通：

1. 大阪、岡山、廣島、福岡乘坐新幹線至三原站：（搭配山陽&山陰地區鐵路周遊券）

距離大久野島最近的新幹線車站三原站，由於並不是主要大站，所以通常只有站站停的新幹線Kodama（こだま）列車會停靠。從廣島或岡山出發的朋友可以直接搭乘Kodama列車約30-40分鐘可抵達，但如果是從大阪或是福岡出發的朋友，可以先搭乘其他較快的車種抵達廣島或岡山，再轉乘Kodama列車。

2. 三原站至JR忠海站->忠海港->大久野島

抵達三原站後可轉乘JR吳線至JR忠海站，約20分鐘。出車站後沿著告示牌或是人潮來到忠海港搭乘渡輪(單程日幣310)，即可抵達大久野島。渡輪時間表：http://sanyo-shosen.jp/omishima/time.html

＊大家要記得行前看一下渡輪時間表，2月-10月最晚一班從大久野島回忠海港的船班為17:16，但11月-1月最晚船班為16:06，錯過了就只能住島上的酒店囉。

大久野島﹙窩日本提供﹚

大久野島──曾經的毒氣島，今日的兔子島

在二次大戰期間（1929-1945年），大久野島被日本陸軍選為毒氣製造所，一方面是大久野島位置隱密少有人知，可以避人耳目，且當時的島上居民也只有三戶，可以輕鬆的強制遷移。另外，大久野島離東京或其他大城市遙遠，要是毒氣製造產生外洩問題，可以避免傷害擴大並不讓事件曝光。儘管在1925年的日內瓦公約已經明訂，在戰爭中不可使用毒氣，但日本陸軍還是秘密地進行實驗製造，也因為這是極機密的軍事機密，大久野島在陸軍所發行的地圖上是不存在的，也成為了被消失的島嶼。

在戰後島上的製毒設備及毒氣，在聯軍的監督之下全數銷毀。島上仍然留有當時的建築設施，包括毒氣儲藏庫遺跡及火力發電廠等。島上的水質及土壤有部分被檢測出含有砷殘留，所以島上有許多地方是禁止進入，且所有的水都是從島外運送過來。

二戰結束，日本在沉寂一段時間後也迎來了高度的經濟成長，日本國民開始厭倦生活環境不佳的都市，反而自然野外活動的需求激增。政府為了促進這樣的國內光觀需求，在1961年提出了國民度假村計劃，在全國各地廣設露營地、度假村、滑雪場等野外娛樂設施，而在廣島縣的大久野島也成為計劃的一部分。

由於當時度假村開幕時需要創立吉祥物，原本猴子及鹿都是考慮的選項之一，但最後則是選定兔子作為吉祥物。在1971年從島外帶來放養了8隻兔子，由於島上氣候溫和、兔子繁殖力強且沒有太多天敵，到了2007年島上兔子已經繁殖成為300隻，2018年更激增到900隻。原本的兔子島只有廣島人才知道，但在2011兔年時，日本國內媒體大肆報導，漸漸地吸引來自海內外的遊客，使得兔子島的名氣大增。

自1971年有人從島外放養了8隻兔子，兔子數量急速上升至2018年的900隻。﹙窩日本提供﹚

登島與兔子遊玩的注意事項： 1.兔子的活動時間是早晨或傍晚，中午及晚上並不是主要活動時間。另外兔子不耐天氣熱，因此在夏天最熱的中午時，活動力會相當低落且遲鈍。 2.兔子是很嬌弱的動物，請不要追趕它或是抱它，這樣容易造成兔子壓力太大且容易骨折，如果兔子受傷或生病了，也就會在這自然環境中難以生存而死去。 3.島內會有巴士及腳踏車通行，為了避免發生危險，請不要在道路上與兔子玩。 4.兔子牙齒尖銳但眼睛不好，餵食飼料時要小心不要被咬傷。 5.兔子只能吃特定的飼料，請勿餵食人類的食物。 6.島上並無販賣兔子飼料，要在忠海港坐船前，於便利商店或是船公司售票處購買。

環遊兔子島

兔子島並不大，環島一周不過4公里，沿著環島路線走一圈大約1小時，但一路上跟兔子們拍照、遊玩，時間是一定更長的。除了環島路線，原本島上有通往展望台的登山步道，但由於之前大雨的影響，所有登山步道是禁止通行的狀態。另外遊客也可以選擇向島上度假村租借腳踏車，2小時400日幣，如果是電動腳踏車則為2小時500日幣，租借時需1000日幣押金，歸還時再退回。

大久野島渡假村

如果大家不趕時間，想在島上悠閒地度過一個晚上，就可以選擇住在這島上唯一的度假村酒店。度假村前的草地及樹蔭下，算是最容易與兔子親密接觸的地點，放眼望去到處都是成群的兔子。

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毒氣資料館

毒氣資料館（圖片來源：竹原市觀光協會）

門票100日幣；營業時間9:00 – 16:30

（館內不可拍照，如有需求需特別申請）

在資料館中展示了當時大久野島作為毒氣製造島的歷史。由於當時設備及技術不足，在製造過程中相繼有許多人成為犧牲者，館方希望人們記取這段歷史教訓，藉由島的歷史告訴人們戰爭的可怕，期許這個世界永遠和平。

點擊下圖看其餘必去景點：火力發電廠遺址、毒氣儲藏所遺址！

寧靜的瀨戶內海，漂浮著許多大大小小的島嶼，每個島嶼都有自己不同的歷史人文故事。曾經的毒氣島大久野島，在這和平的時代成為了療癒人心的兔子島，來到廣島縣旅遊時，千萬別錯過！

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