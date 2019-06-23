【台東旅遊】縱谷大地藝術季　12件大型裝置藝術品與自然和諧共生

觀賞一件作品就像朗讀了泰戈爾詩集的一首詩一樣夢幻——近日，12件大型戶外裝置藝術創作放置在台東縣池上鄉197縣道沿線，成為遊客尋找拍照和網路勁Hit的打卡景點，走在池上197縣道上，也許轉個彎就會發現驚奇。 由台灣水土保持局台東分局舉辦之「萬物糧倉大地慶典」系列活動：「漂鳥197－縱谷大地藝術季」，12件大型戶外裝置藝術6月1日起展出。

12個大型裝置藝術極富詩意，與台東的風土人情融合得渾然天成▼

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水土保持局台東分局長王志輝說，這12件裝置藝術作品以地景多元豐富的縱谷197縣道作為策展舞台，邀請來自芬蘭、德國、土耳其、日本與台灣的10位知名環境藝術家駐村創作。

作品沿197縣道從北至南，於池上萬安村、振興村及關山電光里等處放置。每件作品都融入泰戈爾優美的《漂鳥集》詩句，讓旅客觀賞一件作品時就像朗讀一首泰戈爾詩，融合自然景觀、藝術創作、詩集意涵，成為台東縱谷最美的地景。

12件裝置藝術作品以地景多元豐富的縱谷197縣道作為策展舞台，由來自芬蘭、德國、土耳其、日本與台灣的10位知名環境藝術家駐村創作（萬物糧倉大地慶典Facebook）

王志輝指197縣道沿途稻田一望無際和多層次的梯田，讓人像走進如詩如畫夢境，這裡濃縮台東多樣貌自然景觀與獨特人文風情，徜徉197縣道能深刻感受縱谷的清麗與淡泊，耐人尋味的底蘊，藝術融入自然是縱谷大地藝術季策展核心。

至於日本藝術家阿部乳坊的作品，則選擇設置在池上萬安磚窯廠。創作靈感源自當看到振興村梯田美景後，觸發了濃厚的思鄉情懷，就再加碼創作1件設置在梯田，兩件作品名為「永恆的旅人」及「永恆的旅者－如漂鳥般飛翔」，呼應漂鳥集中兩首詩的意境。

10位藝術家作品結合泰戈爾蘊含省思的「漂鳥集」，沈浸美好風光同時有深刻心靈悸動，也提醒唯有大家與自然共生，才能真正領略並保有這份珍貴的大自然禮物，這也是「漂鳥197－縱谷大地藝術季」要帶給民眾的重要訊息。

「漂鳥197－縱谷大地藝術季」展至10月13日（萬物糧倉大地慶典Facebook）

「漂鳥197－縱谷大地藝術季」展至10月13日，這個夏天要到台東渡假的旅人，不妨延長假期，到縱谷大地藝術季，感受台東黏人土壤，拋開塵世煩囂，找回自己內心深處與自然藝術美景的深層感動。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】