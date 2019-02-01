【台東旅遊】賞粉紅波斯菊花海！盤點春天6個最高CP值打卡靚景

小編今年才剛開始一個月就去了兩趟花東，簡直是最幸運的孩子了，希望今年有好多機會可以出去走走吧！這次因為即將到來的縱谷花海，看見「縱谷花海這裏查：萬物糧倉大地慶典」的Facebook而來到台東，每個景點都有充滿巧思和互動性的裝置藝術。短短的兩天小編走訪了四個裝置藝術、以及兩個很熱門的景點，下文我們將開始介紹一共六個景點給大家！

金剛大道（雖然只有156攝）

1. 金剛大道

第一站我們在來到金剛大道，火車搭到玉里整個行程會比較順路，是個來台東必須前來朝聖的地方。整條道路看不到電線桿，更沒有醜醜的鐵皮屋！在，都市裏再美的風光，往往是建築物或人造景。而金剛大道放眼去則是湛藍的太平洋，台東有兩條很美很有名的大道（其實到處都是），一條在池上、 一條在長濱，伯朗大道是綠野大道，金剛大道是貫穿山與海的大道，兩條都值得走走。

在涼亭旁會看到一個亞加力膠做成的立牌，會隨風翻動。我很喜歡這個裝置藝術，它透過各色透明亞加力膠片描繪、拼組金剛山的樣子，陽光微微地從亞加力透進來再配上後面的山景好美，自由找到欣賞風景的有趣視角。

地址：台東縣長濱鄉長光社區忠勇自行車步道 (東13線，長光產業道路) 花海期限：向日葵花海 （約1-2月初） 開放時間：24小時 裝置藝術：玩轉金剛山 打卡價值：♥♥♥♥♥

伽路蘭遊憩區（雖然只有156攝）

2. 伽路蘭遊憩區

伽路蘭遊憩區就好像宮崎駿動畫裏的場景！草坪、大海、藍天白雲配上漂流木的裝置藝術，完全是夢幻的畫面。沿着海岸線不止一個漂流木裝置藝術，是一個可以大影特影、各種取景的好地方。小編去的那天風很大，還有一組又一組的遊覽車，但不減影靚相的心！

「加路蘭」是東河鄉的阿美族部落，阿美族語稱為「Kararuan」，意思是清洗頭髮的地方。因為附近小溪富含黏地礦物質，洗髮後髮質自然濕潤亮麗而得名。加路蘭遊憩區原本是空軍廢棄土置放場所，經過多次以生態工法整建後，將廢棄區域整理成一片大人細路都愛不釋手的動畫場景。

地址：台11線157.7公里處 電話：089－280313 開放時間：24小時 打卡價值：♥♥♥♥♥ 備註：免門票、有停車場及洗手間

台東小野柳露營區（雖然只有156攝）

3. 台東小野柳露營區

小編曾經去過北部的野柳，被那些天然的地質景觀深深吸引。這兒則是東部海岸最南端的小野柳，位於富岡漁港北方的海域，入場不用門票。岩層上可以看見非常清晰的幾何線條，小編覺得很有民族風的味道，拍穿搭超有感覺！

經海浪長年累月的侵蝕沖刷，外觀形成奇特造型，是天然雕刻公園，很適合帶小朋友來到這裏發揮各種想像力。上網找資料發現這裏也有露營區，每年5月至10月有夜訪小野柳的活動，有興趣的可以到官網參看相關資訊。

地址：台東縣台東市松江路一段500號 電話：089－280313 開放時間：24小時 打卡價值：♥♥♥♥♥ 停車費用：（以新台幣為單位） 大型車：假日200元、非假日170元 小型車：假日60元、非假日50元 機車：假日20元、非假日15元

池上四季花海（雖然只有156攝）

4. 池上四季花海

停好車放眼望去，滿眼都是各種粉紅色的波斯菊！波斯菊近幾年大家可能都拍過了。然而，這個的藤編小徑必拍點深得小編的心，既精緻又特別，有一種森林系的感覺。繼續往裏面走有條竹編隧道，可以想像陽光灑下一定很美，可惜我們那天沒什麼陽光，儘管天氣沒有這麼好也是非常賞心悅目。

池上的裝置藝術超有趣，是在地藝術家使用各種漂流木設計出的的巨型「池上便當」，旁邊的巨型餐具可以拿起來互動拍照。巨型便當很貼心放在斜坡上，裏面的雞腿、蛋、飯不必辛苦爬高也能輕鬆影到全貌，我們三個大朋友在這裏大玩喪影。

+ 3 + 2

地址：台東縣池上鄉七鄰85-6號（池上鄉農會碾米廠對面） 電話： 089－86－2643 花海期限：一年四季都有不同的花海 開放時間：24小時 裝置藝術：呷飽沒？ 打卡價值：♥♥♥♥

米國學校（雖然只有156攝）

5. 米國學校

為推廣關山米及讓大家了解了解稻米處理過程，關山鎮農會休閒旅遊中心將舊碾米廠改建成「米國學校」，設有水稻文物館、米食DIY教室、米雕教室、農產品展售中心。除了可以參觀製米器具與不同種類稻米之外，還可以預約DIY，親自體驗製米過程。停好車我們先進入了販賣部，進入販賣部前有很多可愛的兔子，令大人小朋友都愛不釋手。可以買到米做的乖乖餅乾，只有台東買得到喔！目前已經推出十多種口味，來台東必吃。

外面有很多精緻的塗鴉牆可以影相，米國學校旁就是關山花海，一眼望去應該是開滿滿滿的向日葵，可惜我們太早來，向日葵還沒長出來。隱約看到鐵絲網染成金黃色的裝置藝術「金色山脈」，鐵絲太細了很容易會忽略。利用不同長度的竹子和鐵絲，視覺形成高低效果，兩者的結合營造成花海中的金色山脈，相信到時候向日葵盛開一定很美。

+ 3 + 2

地址：台東縣關山鎮昌林路24號 電話：089－81－4903 花海期限：農曆春節前後才有花海 開放時間：08:00－17:30 裝置藝術：金色山脈 打卡價值：♥♥♥ 備註：免門票，有停車場及洗手間

二層坪（雖然只有156攝）

6. 二層坪

二層坪水圳是由在地居民以人力挑土墊高建造的，因年久失修土堤坍塌毀壞，台東農田水利會重新整修 ，特意設計成仿糯米橋的型式。

獨特的粉紅色二層坪水圳配上現在盛開的波斯菊——雖然不斷看到波斯菊有點膩，但配上後面的大山景超美！可惜小編抵達時接近天黑，如果是晴天一定很棒。往上走有一個觀景台，會看到裝置藝術「天使翅膀」，將大家最愛的打卡景點「天使牆」複製到花海觀景平台上，可以拍出在花海中展翅高飛的靚相。

+ 2

地址：台東縣鹿野鄉瑞隆村坪頂路45巷8號 電話：089－326100 花海期限： 一年四季都有不同的花海 開放時間：24小時 裝置藝術：展翅花海 打卡價值：♥♥♥

台東是個風景絕美的寶地，有了在地藝術家的裝置藝術，替這些美景增添了趣味及創意。穿搭上小編給大家一些些建議，這次花季比較多帶粉紅的波斯菊，個人喜歡穿搭大地色系列的配色，上身是偏磚紅的棉大學TEE，下身帶粉的百褶裙，利用領巾、貝蕾帽和靴子增加穿搭的細節。這個季節晚上的台東會冷，小編選擇墨綠色的大衣，這些單品都是大自然色系，彩度不會太高。拍起一些隧道、一望無際的大道都有一種森林女孩的感覺。第二天我穿了鮮紅色的高領上衣，和一條非常浮誇的拼接蛋糕裙，肩背皮質的小方包能增加整體俏皮感，跟第一天的森林女孩路線差很多。

去小野柳和伽路蘭遊憩區，小野柳放眼望去是大地色，伽路蘭遊憩區則很像宮崎駿動畫裏的場景，在穿搭上小編希望可以鮮明和浮誇一些，一樣戴上貝蕾帽，真心建議各位女孩可以帶頂帽子，因為台東的風很大很大，不想要頭髮亂七八糟就綁起來或帶個可以繫緊的帽子。腳上穿着跟第一天一樣的白色靴子，小編心裏的童話穿搭大概就是長這樣，兩套穿搭希望大家喜歡，期待今年還可以二訪三訪美麗的台東。

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