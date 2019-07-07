【台北打卡】誠品信義30周年特展　多件裝置藝術將書店化身美術館

跟平常美術館最大的不同是，在商場裡人是流動的，要如何讓民眾自然而然進入到作品是件有趣的事。 藝術家王宗欣

參展藝術家王宗欣如此說，準備好走進美術館了嗎？不對，是書店。誠品書店迎來30週年，邀請當前台灣最受關注的9組「30 代」青年創作者，把書店當作創作空間，打造充滿青春能量的「夢與想像之境」的創作大夢。

多件具備設計巧思的裝置藝術完美融入誠品信義店的環境裡▼

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信義誠品最矚目的光牆迎來新面貌，由曾打造世大運聖火裝置的創作團隊「豪華朗機工」與上銀科技一同創作，讓12隻機器手臂揮舞，「機器手臂本身就有生命，不作太多的控制，讓它自由的勾勒出畫面，以光的移動寫下一首又一首的科技詩。」

搭乘着扶手電梯，不知不覺進入了作品中，設計師王宗欣將手扶梯空間化為巨大的掃瞄器，流動穿梭的觀眾，化為變形、扭曲的超現實靈魂輪廓；擅長用植物創作與建築空間對話的李霽，結合機械打造「變異仿生物」的裝置；矗立在美食街旁的販賣機，投下硬幣就能讓你從視覺、聽覺、嗅覺、觸覺等，體驗前所未有的販賣機經驗。從戶外、手扶梯到各樓層，都能欣賞到不同領域的精彩創作。

信義藝術計畫（Facebook@誠品生活+）

Eslite 信義店 台北市信義區松高路11號

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