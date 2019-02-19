【泰國曼谷】媲美台灣誠品、蔦屋書店！文青必到Open House打卡

台灣有自傲的誠品書店，曼谷則有令人驚艷，宛如蔦屋書店重現的Open House！不只是間複合式書店，還成為許多喜愛閱讀，文青旅客到曼谷一定要拜訪的知名地標。富有現代設計感的室內設計，結合許多年輕設計師品牌的設計小物販售，和整片的書牆書香氣息，打造了令人流連忘返的質感書店，舒服的氛圍讓人踏進去就不想離開了。

Open House 由打造東京代官山蔦屋書店的建築事務所 KDa（Klein Dytham Architects）所設計而成，位於曼谷貴婦百貨的六樓，整體空間寬敞，天花板則手繪了600片樹葉，搭配樹木及其他植栽，呈現相當清新的室內風格。一旁的落地面窗迎則來大面採光，空間看起來舒適明亮，木地板與木牆等大量木作，營造出溫暖的閱讀空間，樓高的書牆彷彿對疲累的靈魂打開雙手，為各地前來的人提供極佳放鬆的場域。

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此外，Open Hous是書店、文創中心，也是藝術展覽空間以及開放的休憩區塊，在官網裏，Open House介紹自己是充滿熱情複合式空間，不但能提供生活所需，還能讓消費者體驗各式迷人的生活風格。閱讀到一半如果餓了，也別擔心，這裏有不少餐廳進駐，這裏總共有14間餐廳分別駐紮在不同區塊，為了維持裝潢的風格，餐廳所需的管線都集中在中間的高塔裏面，維持了空間的清爽，在這你能盡情能享受美味清爽的泰式料理，或是酌飲美味的雞尾酒享受靜謐的時光。

按圖看更多Open House內裏環境設計吧▼

值得一提的是此處設置共享空間，運用線條隔板隔出工作空間，新創工作者能在充滿綠意的環境下工作，或是開會討論，累了，可以走到一旁挑選一本書喝上一杯咖啡，補足元氣繼續努力，Open House示範了結合生活、工作、文化和心靈的複合式場域，來到曼谷，一定不要錯過這嶄新的新型態空間。

Open House 地址：Central Embassy商場六樓（1031 PLOENCHIT ROAD, PATHUMWAN, 泰國曼谷） 開放時間：10:00–22:00 交通方式：可搭乘BTS至Phloen Chit，步行約4分鐘。

【本文獲「前進東南亞」授權轉載。】

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