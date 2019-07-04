【日本中部】吃貨們必睇美食指南！昇龍道7大人氣店舖大公開

每次去日本，最令人難忘的一定是滿街的美食物。除了繁華的大阪、心齋橋地帶以外，其實在昇龍道一帶的地方也有不少可口美食。如果你認知的只有雞翼和味噌，那就真的要收藏這篇美食清單了：這些不但全部都是在地人推介、更是小編親身認證的美食！

1. 迴轉烤肉店—— 燒烤松阪牛肉

既然說是必食清單，當然不會隨便叫你去吃名古屋手羽了！平日吃迴轉壽司就吃得多，迴轉烤肉你又有沒有試過？而且這一款還不是普通的牛肉，而是超級有名的松阪牛！餐廳的格局其實就和平日香港的迴轉壽司店一樣，有「吧台」以及「卡位」，客人只需坐下來、拿想吃的肉或配料、再動手烤就可以了。

食店：一升びん 網址：https://www.isshobin.com/ 電話：0598-26-4457

2. 三重縣限定——海女烹調的風味燒海鮮

雖然海鮮一向都是日本的美食代表，可是這個絕對絕對是日本中部必嚐美食。三重縣伊勢、鳥羽地區有著十分獨特的海女文化。海女是徒手潛到海底捕捉貝類的職業，她們沒有氧氣瓶、也沒有厲害的潛水裝備，只靠閉氣潛到海底。這些海女往往由小時候七、八歲就開始接受潛水訓練，然後一直工作。很多海女到了六、七十歲都仍然以此謀生。

來到這裏，遊客們不但可以在珍珠島欣賞到海女表演，也可以去到海女小屋探訪現職的海女。她們更會為你烹調新鮮海鮮，讓你可以嚐到最新鮮的海鮮原味。喜歡海鮮的你絕對不能錯過。

3.除了海老還有有名的——伊勢海鮮

伊勢、志摩一帶地區由於地理位置的關係，有著豐富的海產和天然資源。因此當地人也很懂得在地制宜，將時令海鮮製成美食。除了人人都聽過的「伊勢海老」以外，當地的鮑魚、龍蝦、貝類都很好吃。

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