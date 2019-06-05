【日本中部】闖進《你的名字》取景地　岐阜郡上交通丶景點懶人包

岐阜縣位於日本中部，超人氣合掌屋的所在地白川鄉、高山市都在這裡；岐阜市及郡上市則是內行人才知道的秘境，岐阜必去的景點一次推薦給你！岐阜城、金華山纜車、岐阜大佛看岐阜引以為傲的經典，郡上八幡、城下町體驗傳統日式風土民情，你一定會愛上。KKday特地整理了到達岐阜市與郡上八幡的相關交通資訊，趕緊看下去！

+ 15 + 14 + 13

【岐阜市交通方式】

一、機場交通：名古屋中部機場——岐阜市

名古屋中部機場跟岐阜都有名鐵電車通過，所以直接在名鐵中部機場站搭乘直達列車，就可以到岐阜市了。

註：如果要搭乘特別車廂μ，需要另外加購μ車票（每張360日圓）喔！

▼▼名鐵電車是來往名古屋中部機場和岐阜市的最佳交通工具（按下圖放大）▼▼

二、市內交通

岐阜市內有相當方便的巴士路網，觀光客或市民會去的幾個點通常都有巴士通過。如果一天內會跑很多點，小編會建議購買岐阜巴士一日券，就不用特別計算從哪裡到哪裡需要多少錢，直接出示票券就可以盡情搭乘岐阜巴士。小提醒：購買岐阜巴士一日券的話，會贈送長良川體驗券，長良川體驗券涵蓋許多岐阜道地景點與餐點的折扣優惠。

如果一天內要去很多個景點的話，岐阜巴士一日券會是你最好的選擇（按下圖放大）▼▼

三、市外交通

【岐阜-郡上八幡】

從岐阜到郡上八幡可以直接在岐阜巴士總站（名鐵岐阜站旁邊）搭高速巴士，小編建議推薦購買郡上八幡轉乘車票，會比較划算。如果是買郡上八幡轉乘車票，則是一次涵蓋了從名古屋（或中部機場）到岐阜的名鐵電車票，再加上從岐阜到郡上八幡的巴士票，很方便。

【岐阜-高山】

至於從岐阜到高山，一樣是在岐阜巴士總站就有直達巴士可以搭乘了。如果是從名古屋或中部機場出發的話，也是推薦可以買高山轉乘車票，轉乘車票包含了前段電車票及岐阜到高山的巴士票。

【岐阜市精選景點】

1. 岐阜城

岐阜城位於金華山山頂，至今已經有800年左右的歷史，比起其他鼎鼎大名的城堡，岐阜城的尺寸顯得小巧可愛，但是雪白外貌下的城堡，依然有它令人無法抵擋的魅力。通往岐阜城最方便的方式是金華山纜車，上山之後還需要再走一段路才會抵達岐阜城，不過從遠方就可以眺望到岐阜城的美貌了，所以路途會比想像中愉快許多。岐阜城裡頭展示著過去的歷史資料，還有戰國時代的武器與人物們；它們還設置了一個可以拍照的休息區，真的超級可愛。重點來了，岐阜城有一個厲害的展望台，360度無障礙、純白的展望空間，就像是IG打卡景點一般美到不行；再看從展望台望出去，遠方綿延的山脈與長良川盡收眼底，著實壯觀。

小提醒：在購票時出示郡上八幡轉乘車票附的優惠券，可以享受更划算的票價。

岐阜城除了展示著過去的歷史外，同時是個打卡的好景點（按下圖放大）▼▼

+ 2

地址：岐阜市金華山天守閣18 營業時間：3/16-5/11 9:30am-5:30pm；5/12-10/16 8:30am-5:30pm；10/17-3/15 9:30am-4:30pm 門票：16歲以上成人200日圓（約港幣14元）、4-15歲兒童100日圓（約港幣7元） 郡上八幡轉乘車票折扣：16歲以上成人160日圓（約港幣11元）、4-15歲兒童80日圓（約港幣6元）

2. 岐阜公園

岐阜公園就在金華山的山腳一帶，擁有廣大寬敞的綠地與古色古香的庭園造景，春天時有櫻花覆蓋而成的粉紅庭園，秋天時紅葉染紅更是一片豔麗絢爛。除了散步休憩的功能之外，岐阜公園也曾是日本戰國時代武將織田信長故宅所在地，至今宅邸遺跡都留在這裡；還有日本少見的大型昆蟲博物館、加藤榮三·東一記念美術館、壯觀的三重塔，讓你閒晃一下午都不無聊。

岐阜公園不只有古色古香的庭園造景，還有壯觀的三重塔​（按下圖放大）▼▼

+ 3 + 2

3. 金華山纜車

金華山纜車連接了岐阜公園及岐阜城之間的交通，從金華山的山腳到山頂只需要4分鐘左右，移動速度很快卻意外地相當平穩。沿途可一覽金華山的翠綠及岐阜市景，長良川的水藍更是為眼前美景畫下亮點。金華山的纜車站前有設置拍照區塊，裡頭則有紀念品店可以逛，讓你等待纜車的同時也不無聊。

貼心提醒：在購票時出示郡上八幡轉乘車票附的優惠券，可以享受更划算的票價喔！

乘搭金華山纜車可一覽金華山的翠綠及岐阜市景​（按下圖放大）▼▼

+ 3 + 2

地址：岐阜市千疊敷下257 營業時間：3/16-5/11 9am-6pm；5/12-10/16 8am-6pm；10/17-3/15 9am-5pm 門票：12歲以上成人 來回票1080日圓（約港幣76元）、單程票620日圓（約港幣44元）；4-11歲兒童 來回票540日圓（約港幣38元）、單程票280日圓（約港幣20元） 郡上八幡轉乘車票折扣：12歲以上成人 來回票820日圓（約港幣58元）；4-11歲兒童 來回410日圓（約港幣29元）

4. 岐阜大佛（正法寺）

岐阜大佛位於岐阜公園附近的正法寺內，高度有13.7公尺，被列為日本三大佛像之一。大佛的骨架是由竹子編成竹籠再組合而成，所以也有「籠大佛」這樣可愛的別稱；而大佛的外面則是先貼滿寫有佛經的和紙，再蓋上層層金箔，所以現在的岐阜大佛隨時都金光閃閃的。岐阜大佛左右兩邊有無數的人偶，似乎像陪伴在大佛旁的守護者，讓這裡更增添了一股莊嚴寧靜的氣息。至於大佛所在的正法寺，則是以中國佛殿的風格建築而成，所以有一種中日融合的感覺呢！

貼心提醒：在購票時出示郡上八幡轉乘車票附的優惠券，可以享受更划算的票價喔！

岐阜大佛被列為日本三大佛像之一，有「籠大佛」這樣可愛的別稱（按下圖放大）▼▼

+ 2

地址：岐阜市大佛町8 營業時間：9am-5pm 門票：成人200日圓（約港幣14元）、兒童100日圓（約港幣7元） 郡上八幡轉乘車票折扣：成人150日圓（約港幣11元）、兒童50日圓（約港幣4元）

5. 川原町

川原町是在長良川一側的傳統街道，整條街保存著舊式日本會有的格子窗建築，很適合穿著和服漫步於此。川原町有一間滿有名的住宿叫做「十八樓」，但是更厲害的是它戶外的手湯與休息區，居然走在路上就可以泡溫泉！？在大冬天裡將手伸進熱呼呼的溫泉水裡面，真的超級療癒又溫暖的，泡下去就捨不得將手拿起來了；不過泡完要記得擦乾手，不然被風吹一下又會冷了。手湯的旁邊還有座位可以稍作休息喔！另外，一樣在這條街上，有一家叫做CASA的店，它是可以體驗和傘DIY的地方，如果有時間的話很推薦嘗試看看。

川原町保存著舊式日本建築，更有戶外的手湯與休息區（按下圖放大）▼▼

+ 3 + 2

6. 長良川鵜飼捕魚

長良川跟岐阜城被並列為岐阜市的兩大象徵景觀，市民會在川邊戲水、散步與烤肉，春天時更是有沿岸的櫻花綻放與此。而鵜飼捕魚則是長良川的古老傳統文化，流傳至今有1300年歷史了，是一種利用被稱作鸕鶿的鳥類鑽入水中來捕魚的技法，又被稱作「鸕鶿捕魚」。然而成功馴服鸕鶿需要耗費許多時間與經驗，並不是一件相當容易的事，因此也被認作是一種獨特技藝。鵜飼捕魚會在漆黑的深夜裡開始行動，透過船上火光的照明，漁夫運用其專業絕技與鸕鶿合為一體來捕魚。

每年從5月11日開始，直到10月中為止的每個晚上，都是鵜飼捕魚的季節，有興趣的朋友們亦可以在這個時間造訪，一同體驗這獨特技法。川原町的街口，就可以看見觀覽船的售票處，千萬不要錯過了！如果想要更深入了解鵜飼捕魚的文化，也可以到附近的長良川鵜飼博物館走走，裡面展示了鵜飼捕魚的歷史與過程。購買郡上八幡轉乘車票或岐阜巴士一日券，都會送博物館的折扣優惠券（例：長良川體驗券），可多加利用。

長良川鵜飼捕魚被認作是一種獨特技藝（按下圖放大）▼▼

+ 5 + 4 + 3

長良川鵜飼博物館

地址：岐阜市長良51番地2 營業時間：5/1-10/15 9am-7pm；10/16-4/30 9am-5pm 門票：15歲以上成人500日圓（約港幣36元）、4-14歲兒童250日圓（約港幣18元） 郡上八幡轉乘車票折扣：15歲以上成人450日圓（約港幣32元）、4-14歲兒童230日圓（約港幣16元）

【岐阜市住宿推薦】

1. 岐阜格蘭飯店

如果不知道去岐阜玩該住哪裡比較方便，小編會推薦你岐阜格蘭飯店，酒店前面直接是長良川；最近的巴士站「長良川溫泉站」也是走出酒店就可以看到，前往幾個岐阜市必去景點都非常方便。

岐阜格蘭飯店地理位置方便，房間亦十分寬敞（按下圖放大）▼▼

+ 6 + 5 + 4

地址：岐阜県岐阜市長良 648 入住時間/退房時間：15:00後入住 / 11:00前退房

經典日式料理：飛驒牛

在正餐的部分，岐阜格蘭飯店提供法式、日式、中式的選項，但是到了日本當然要品嚐道地日式料理啊！所以一行人就這樣前往了日式餐廳「吉祥」，「吉祥」從外頭就能感受到滿滿的日本氣息呢！

飛驒牛是岐阜相當有名的特產（按下圖放大）▼▼

+ 5 + 4 + 3

營業時間：11:30-14:30、17:00-21:00 餐廳位置：本館B1

自助早餐吧

自助早餐吧的使用券在Check-in時就會跟著鑰匙拿到了，上面會印隔天早餐的食用地點與開放時間，小編入住時是在西館的一間宴會廳，而早餐吧只到9:30而已，不要睡過頭了。早餐的菜色比想象中豐富許多，熱食、冷食、飲料、水果一應俱全，大部分是日式餐點，也有一些西式炸物、香腸，品項還算足夠。

自助早餐吧的菜色比想象中豐富許多（按下圖放大）▼▼

營業時間：7:00-9:30 餐廳位置：請確認早餐券上印的地點

大堂茶座

在一樓櫃檯的旁邊有販售簡單的甜點、茶飲，寬敞的茶座區可以自由入座，很適合三五好友一起一邊喝著下午茶、一邊悠哉地談天說地。大堂茶座的必吃美食則是「豆沙麵包」，沒錯，就是大家想像中的那個頭頂撒著黑芝麻、裡頭包著紅豆沙的豆沙麵包，它可是一天限定200個的人氣美食，可別錯過了喔！

寬敞的茶座區可以自由入座，很適合三五好友一起一邊喝著下午茶、一邊悠哉地談天說地。（KKDAY）

營業時間：9:00-19:00 茶座位置：本館1樓

【郡上八幡精選景點】

1. 郡上八幡城​

郡上八幡城是少數建於山頂的城堡，雖然在台灣或日本的知名度可能不及其他城堡，但親眼見證它的華麗絕對能讓你讚嘆。郡上八幡城有著純白色的外觀，如果是在冬天來的話，在白雪相襯之下，儼然一個夢幻國度；不僅是冬天，這裡在春天也是知名的賞櫻景點，想像白色城堡被粉紅色覆蓋時，會是多麼迷人呢？城堡外還幫大家標出了拍攝郡上八幡城的最佳位置，真的是有夠貼心的。

在城堡下是不規則石板塊堆積而成的石牆，這可是郡上八幡城的一大特色。另外還有一個關於石牆傳說：當年築城時石塊總一直倒塌，因此築城人找來了最美的女人當作祭品活埋於石牆裡；如果在夜晚聽到有女人的哭聲傳來… 在郡上八幡城的外面也另外設立了祭祀這位犧牲的女子的石碑呢！郡上八幡城的裏頭也如同其他城堡一樣，設置了與八幡城有關的歷史文物展示。除此之外，八幡城也是有名的瞭望台，從城內望出去可以一覽整個郡上市，相當壯觀。

郡上八幡城​純白色的外觀儼然一個夢幻國度（按下圖放大）▼▼

+ 3 + 2

地址：岐阜県郡上市八幡町柳町 一の平６５９ 營業時間：3-5月、9-10月 9am-5pm；6-8月 8am-6pm；11-2月 9am-4:30pm 門票：高中生以上成人310日圓（約港幣22元）、中小學生150日圓（約港幣11元） 城＋博覽館套票：高中生以上成人650日圓（約港幣46元）、中小學生350日圓（約港幣25元）（長良川體驗券可以再享折扣！）

2. 郡上八幡博覽館

郡上八幡博覽館將郡上八幡的歷史、文化濃縮在幾個展覽間裡，包含水文化、歷史、工匠技藝與舞蹈四個大主題。其中最受歡迎的是「郡上舞」的表演與教學示範，郡上舞是從江戶時代流傳至今的文化，每年的夏季都是郡上舞的季節。而到了博覽館，則會有專業的老師向大家講解郡上舞的歷史與動作，跟著老師一起跳，郡上舞一次就上手。其中最受歡迎的是「郡上舞」的表演與教學示範，郡上舞是從江戶時代流傳至今的文化，每年的夏季都是郡上舞的季節。而到了博覽館，則會有專業的老師向大家講解郡上舞的歷史與動作，跟著老師一起跳，郡上舞一次就上手。

而且還有一個超有創意的部分，博覽官居然利用雛人形展示歷史與郡上八幡的日常生活！有沒有看過打排球的雛人形？還有推著購物車的雛人形？以及經歷過去Windows95年代到現在iPhone的科技進展的雛人形！這種形式的展示，讓人很輕易就吸收與了解，並且會心一笑呢！最後逛完展覽，也別忘了帶些郡上八幡的伴手禮回去分給朋友吃！

郡上八幡博覽館將郡上八幡的歷史、文化濃縮在幾個展覽間裡（按下圖放大）▼▼

+ 4 + 3 + 2

地址：岐阜県郡上市八幡町殿町５０ 營業時間：9am-5pm 門票：高中生以上成人520日圓（約港幣38元）、中小學生310日圓（約港幣22元） 城＋博覽館套票：高中生以上成人650日圓（約港幣46元）、中小學生350日圓（約港幣25元）（長良川體驗券可以再享折扣喔！）

3. 郡上八幡舊廳舍紀念館（觀光服務所）

舊廳舍紀念館建於1936年，採用了當時最新的建造技術而成的一棟西式建築，如今成了國家級的文物，目前則是作為接待觀光客的服務所。這裡有所有你來到郡上八幡會需要的旅遊資訊，也有親切的服務人員為旅客解答問題；並且提供了旅客喝點熱茶稍作休息的地方；當然，郡上八幡的紀念品也會在這裡販售。

郡上八幡舊廳舍紀念館可以讓你得到所有你在郡上八幡會需要的旅遊資訊（按下圖放大）▼▼

+ 2

地址：岐阜県郡上市八幡町島谷520−１ 營業時間：8:30-17:00

▼▼郡上八幡的好去處絕不只以上所介紹的，按下圖看更多的精選景點​：

+ 6 + 5 + 4

岐阜市與郡上市是不是看起來超好玩呢？實際上也真的非常推薦大家前往。有別於大城市的繁忙，這裡有獨特的悠閒步調，是個很適合去度假放鬆身心的地方，現在就把它排進旅遊計畫吧！

【本文獲「KKday」授權轉載。】