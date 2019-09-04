【岡山購物】市區血拼到倉敷！三井Outlet、兒島牛仔褲街、問屋町

岡山、倉敷美觀、兒島是中國地方重要的城市及觀光景點，不僅有古色古香的景觀，也有許多具有在地特色、融入職人精神的日式雜貨，記下這篇的購物點，保證能在旅遊的同時也收穫滿滿。

最近幾年山陽山陰旅遊風潮逐漸興盛，許多人到這裡自由行，一定會經過岡山，岡山身為中國地區主要的大城市，交通方便，很適合作為住宿中繼站。在這裡不只有岡山城、岡山後樂園等知名景點，還有許多好逛、好買的購物商場或特色小店，不管你想要買電器、藥妝、伴手禮、在地設計商品、文青風的雜貨、文具，只要跟著這篇逛街指南走，一定能買到手軟、逛到腳酸，找到跟別人與眾不同的紀念品或別具代表性的禮物。

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一、岡山必備購物地圖

二、岡山車站附近就超好買！

大小電器的採購天堂｜BIC CAMERA 岡山

BIC CAMERA是日本無人不知無人不曉的大型家電賣場，許多遊客在排行程時，一定會至少預留兩小時在這裡，除了有被大家公認必買的水波爐、吹風機、吸塵器、電鍋以外，還有各式有趣的日本家電等大家來尋寶採購，只要購買金額超過5000日圓，即可免稅，COMPATHY貼心提供BIC CAMERA折扣券下載，8%免稅加上7%折扣真的超級划算，台日價差常常會差到好幾千塊，想省錢的朋友，記得趁旅遊時把BIC CAMERA排進必去清單。

BIC CAMERA 岡山（岡山官方旅遊導覽）

地址：岡山県岡山市北区駅前町1-1-1 營業時間：10:00～9:00 定休日：無 交通方式：「岡山」站（東口）徒步2分鐘

岡山站超好逛的地下街｜岡山一番街・SUNSUTE（さんすて）

「岡山一番街・SUNSUTE」是岡山站的地下街，擁有許多平價的人氣品牌，包含在日本買超划算的無印良品、藏有許多自然派美妝好物的cosme kitchen、女生最愛的香氛美學品牌SABON、年輕人服飾天堂GU、愛書或日雜愛好者的朋友也有三省堂書店可以看個過癮，無論是吃的喝的、服裝或藥妝通通都有，也因為位於交通中樞，不管是要搭車、轉乘，或是在岡山住宿，都是購物方便的最佳選擇，要補貨或逛街，來這裡就對了！

岡山一番街・SUNSUTE（さんすて）（Instagram@lifeisbeautiful235）

地址：岡山市北区駅元町一番街地下 營業時間：10:00～20:00 定休日：依店舖不同 交通方式：「岡山」站地下

西日本最大的人氣購物商場｜永旺夢樂城岡山AEON Mall

距離岡山站步行五分鐘的AEON Mall，是西日本最大的購物商場，從車站到這裡，有地下道連通，不管是大太陽或下大雨，都不用怕曬怕淋，非常方便。這間AEON Mall總共有350間店舖，不管是食物、衣服、雜貨、運動用品、工藝品、書店、樂器行通通都有，甚至還有電影院，因為品牌多元，種類齊全，是家庭旅遊時，男女老幼都能滿足各自喜好的購物聖地，就算逛一整天也不會膩，十分受歡迎，也一直是日本超人氣的購物商場。

地址：岡山市北区下石井1丁目2番1号 營業時間：10:00～21:00 定休日：無 交通方式：「岡山」站徒步5分

懷舊與創新交集的商店街｜表町商店街

在岡山城附近的「表町商店街」，有著悠久的歷史，是岡山最長的一條商店街，除了有各式各樣具有岡山特色的生活雜貨以外，還有許多懷舊老店，如老唱片行、瓷器店等，加上近年有許多新品牌進駐，還有在地的人氣百貨公司天滿屋，交織成新舊匯流的一條街。這裡的屋頂也很特別，彩色玻璃帶點復古歐風的感覺，無論晴雨都能輕鬆逛街。到岡山旅遊的同時，不妨留點時間到「表町商店街」來趟懷舊的商店街散策之旅。

表町商店街（Instagram@taksatorua）

地址：岡山縣岡山市北區表町 營業時間：依店舖不同 定休日：依店舖不同 交通方式：「西大寺町」站徒步3分

什麼都有賣，什麼都不奇怪｜唐吉訶德 岡山

被譽為到日本必逛的「唐吉軻德」，在日本各城市都有，因為價格便宜，種類繁多，一直都是家族旅遊一定會排進去的一站。這裡從土產到藥妝應有盡有，不管是被朋友吩咐要幫忙代購的日本必買藥品，或是要想大掃日本零食，只要購物超過5000日圓，還能享有免稅服務。離岡山站最近的「唐吉軻德」，就在岡山站的東口步行四分鐘處，且深夜營業到半夜兩點，就算從早玩到晚，玩到沒時間買伴手禮，最後也能到這裡補貨採購一番。

唐吉訶德 岡山（岡山官方旅遊導覽）

地址：岡山県岡山市北区本町6-30 營業時間：9:00～ 2:00 定休日：無 交通方式：JR「岡山」站（東口）徒步4分

三、倉敷美觀、兒島特色購物精選

中國地區最大的OUTLET｜三井Outlet Park倉敷

如果到了中國地區，又想買高級精品或專櫃品牌，絕對不能錯過中國地區最大的OUTLET購物中心「三井Outlet Park倉敷」。這裡品項眾多，從運動品牌、精品、服飾、SEIKO手錶、嬰幼兒商品、鞋子、家俱雜貨全部都有，佔地廣大，逛起來非常舒服，且各品牌常常下殺五折以下，配合限時特價活動更划算，常常一進去就逛到出不來，無論男女老幼都超好買。另外，在園區內也有設置美食餐廳，逛累了想休息或覓食，也都很方便，隨時都能補充能量再繼續逛下去。

岡山県倉敷市寿町12-3 營業時間：10:00-20:00 定休日：不定休 交通方式：倉敷站北口步行3分

一邊欣賞美景，一邊在小店間尋寶｜倉敷美觀地區

在有小橋流水的倉敷美觀地區，除了能欣賞具有古意風情的景色外，也意外是個很好買的血拼地，在這裡，可以找一個下午遊走在河道的兩旁，吹著微風，悠閒漫步在黑瓦白牆的老街上，不刻意規劃要去哪間店，卻總能不經意路過可愛的日式雜貨小店，走累了還能找間有氣質的咖啡店坐下來休息一下，或是吃頓岡山美食，一邊欣賞美景，一邊走走停停，在小店間尋寶，是倉敷美觀地區最自在、道地的玩法。

地址：岡山県倉敷市 營業時間：依店舖不同 定休日：依店舖不同 交通方式：「倉敷」站（南口）徒步約15分

文青超愛！有個性的特色雜貨都在這｜問屋町TERASU

「問屋町TERASU」（問屋町テラス）是2018年10月才開幕的購物商場，由許多小店組成，位於有文青區之稱「問屋町」，這個區域聚集許多有個性的選物店和獨特的咖啡館，整體氛圍具有時尚感和設計感，是一個備受矚目的新興購物區，藏有許多特色雜貨等待旅人來挖掘，如果想要買東西送人，一定可以在這裡找到特別又有味道的禮物。這裡也很常舉辦展覽或活動，隨時都會注入新鮮的事物，每次來可能都會有不同的驚喜唷。

地址：岡山県岡山市北区問屋町15-101 營業時間：依店舖不同 定休日：依店舖不同 交通方式： 開車自「岡山」站約12分

到日本牛仔褲的發源地買一件牛仔褲吧｜兒島牛仔褲街

在日本牛仔褲的發源地「兒島」，有一條「牛仔褲街」，從車站出來，就能看到牛仔褲一路伴隨，不管是掛在電線桿上的牛仔褲，或是被套上丹寧色的販賣機、水孔蓋或煙灰缸，連巴士都融入牛仔褲設計，把這個區域的特色完全彰顯出來。「兒島牛仔褲街」不僅是有名的觀光地，也是購物的天堂，除了有各式雜貨屋、咖啡館以外，當然要帶件牛仔褲回家，在這裡不僅可以買現成的牛仔褲，更推薦自己動手做一件屬於自己的牛仔褲喲。

+ 13 + 12 + 11

地址：倉敷市児島味野 營業時間：依店舖不同 定休日：依店舖不同 交通方式：JR瀬戸大橋線「兒島」站下車徒步約15分、搭巴士約2～6分

四、高人氣代表性紀念品大推薦

文具控集合！絕不能錯過的紙膠帶工場見學｜mt紙膠帶

文具控人人必備的mt紙膠帶，不只能拿來設計手帳、把明信片貼在牆上不怕掉漆，還能將平凡無奇的紙箱，搖身一變變成超有質感的置物盒，mt紙膠帶就像是生活美學家一樣，讓居家日常環境，透過一點點的色彩和圖樣設計，提升質感和趣味，是長年位居人氣排行榜第一的紙膠帶品牌。因為在日本購買mt紙膠帶比台灣買便宜許多，很多人都會到日本掃貨，這間位於倉敷的紙膠帶工廠，每年舉辦一次工場見學，讓大家一虧紙膠帶的製作秘密，參觀完還能買到限定版的紙膠帶，不管是送禮自用都是超棒的選擇！

+ 3 + 2

地址：岡山県倉敷市片島町236 交通方式： 開車自「倉敷」站約20分

以岡山為主的手作概念聚落｜HAREMACHI特區365

「HAREMACHI特區365」（ハレマチ特区365）是AEON集團旗下的新型態購物商場，以「岡山誕生的手作品」為概念發想，聚集職人及設計師的作品和創意，比起逛街，更像是在看一場精彩的藝術展。有用3D技術為客人量身訂做的鞋店，也有純手工製作的皮革小物，還有各式各樣讓人驚豔的設計雜貨、裝飾、食品等限定商品等。如果想買一個別具紀念價值的紀念品，或是挑個特別的東西送禮給特別的人，非常推薦來這裡逛逛。另外，「HAREMACHI特區365」也常舉辦展覽或工作坊，對手作有興趣的朋友，可以在出發查詢詳細資訊唷。

地址：岡山市北区下石井１-２-１ イオンモール岡山５階 營業時間：依店舖不同 定休日：依店舖不同 交通方式：JR「岡山」站徒步約5分

內斂美的備前燒專賣店｜竹寶堂

備前燒是岡山地區知名的燒陶方式，已有千年以上的歷史，特色是透過窯燒時不同的火焰來設計紋樣，既不上釉，也不彩繪，樸素中帶著內斂深沉的藝術美感，因為製作方式特別，每一件作品都是獨一無二的，質地雖看似有些粗糙，但卻有著獨特的魅力，許多人會把備前燒拿來當作鑑賞的藝術品，或是當作插花、擺飾的容器，但也有許多備前燒會被做成器皿或杯具，兼具美學與實用性。「竹寶堂」（竹宝堂）即為倉敷地區知名的備前燒專賣店，如果想要送禮物給長者，備前燒會是一個好選擇。

竹寶堂（倉敷本通り商店街官方網站）

地址：岡山県倉敷市阿知2-25-31 營業時間：9:00～19:00 定休日：無 交通方式：「倉敷」站徒步約8分

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