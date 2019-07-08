台東3大水上樂園　親子戲水　極限挑戰

炎炎夏日最適合玩水降溫，記者搜羅了台東3大水上樂園，讓你在酷熱的夏天，尋回絲絲涼意，當中有佔地3公頃的限定水上樂園，而且免費入場，無論是親子遊或是想玩水降溫，都絕對適合！快來看看有哪些推介。

【1】知卡宣綠森林親水公園 佔地3公頃



2015年花蓮縣政府將知卡宣列為夏日戲水主題園區，便在園內增設戲水設施，免費提供六大主題的水池及數十種水上遊樂設施，深受市民及遊客歡迎。今年園內更新增三大玩水區域，包括深水池、噴泉廣場與泡腳池，絕對可以玩得盡興！

↓↓↓按圖看園區設施↓↓↓

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【INFO】



知卡宣綠森林親水公園

地址：花蓮縣吉安鄉中正路二段299號

開放日期：即日至8月25日

營業時間：9:30-12:00；15:30-19:30（星期一休息）

備註：入池前務必穿戴泳裝與泳帽，未滿6歲兒童須家長陪同。

【2】宜蘭童玩藝術節 水上嘉年華

每年暑假，宜蘭都會舉辦國際童玩藝術節，吸引大小朋友去戲水，享受歡樂的夏日時光。今年活動以「蛻變」為主題，戲水設施有蝶蛹噴泉、蝴蝶水滑道、睛彩水舞台、蟲蟲大冒險、迷霧幻蝶、鱷魚滑梯、無敵戰艦區等，戶外空間寬敞，令人期待！

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【INFO】



宜蘭童玩藝術節 水上樂園

開放日期：即日至8月18日

開放時間：09:00-12:00、12:30-18:30

地址：宜蘭縣五結鄉親河路二段2號

電話：(03)9600322

【3】台東活水湖刺激水上活動

活水湖位於台東森林公園內，與琵琶湖相距不遠，是一個人工湖泊，因此又稱為人工湖。湖泊面積相當遼闊，活水湖自2017年7月起由現任負責人開始經營，並引進一系列水上活動設施，包括水上彈跳包、東台灣唯一的極限飛梯、立式滑槳等近10項遊樂設施，旅客可以從5公尺飛梯迅速滑落，或是被彈到3公尺高空再落入水中，刺激度十足，由於必須穿救生衣才能玩，就算不會游泳都可體驗到剌激的水上活動。

↓↓↓按圖看刺激水上活動↓↓↓

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【INFO】

台東森林公園活水湖

地址：台東縣台東市華泰路300號

營業時間：9:00-17:00

電話： +886 925 215 212