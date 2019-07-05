台灣4間好玩冰雪樂園　機動遊戲 　真雪滑梯　極地冰宮

轉眼間暑假又開始了，家長們都煩惱著為小朋友安排課外活動，有不少父母趁長假期都會計劃帶小朋友到外地旅遊。而台灣向來是親子遊及短線旅行的首選，但正值炎炎夏日，若果不想長時間在戶外曝曬，記者推介台灣４大「冰雪樂園」，讓大家體驗滑雪樂趣，一起看看有那些推介吧！
【1】冰雪樂園 大玩機動遊戲
全球首創在冰天雪地中的機動遊樂園，小朋友可搭上夢幻的旋轉木馬、咖啡杯，或是搭乘極地小火車繞行園區，有趣又好玩！場內除了有樂園區、極地歡樂王國、更有超美3D彩繪攝影，絕對適合打卡！場內的機動樂園但入場時記得要注意保暖，因場內只有零下5度！
【INFO】
台北《冰雪奇園》
展期：即日至9月15日
時間：9:00-18:00
地點：台北市南港區忠孝東路六段39號
費用：成人台幣280元（約HK$70），優惠門票台幣250元（約HK$63）（大專院校或以下學生及65歲以上長者），未滿3歲或身高90cm以下之幼童免費入場。
花蓮《冰雪奇園》
地點：花蓮縣吉安鄉南濱路一段503號
展期：即日至9月15日
活動時間：平日10:00-17:00；假日9:30-18:00
費用：成人台幣280元（約HK$70），優惠門票（大專院校或以下學生及65歲以上長者）台幣250元（約HK$63），未滿3歲或身高90cm以下之幼童免費入場。
【2】愛麗絲夢遊冰雕仙境 大量打卡位
位於新北汐止遠雄3樓的「愛麗絲夢遊冰雕仙境」，場內的冰雕都是以愛麗絲夢遊仙境為主題，如愛麗絲、紅心皇后、笑臉貓等可愛冰雕作品，絕對是打卡熱點之一！場內更設有堆雪、拉雪橇、冰上碰碰車、溜冰滑梯等活動，供入場人士玩樂。樂園內的溫度約零下4至6度之間，入場朋友記得帶上厚外套、手套、長褲等禦寒衣物！現場也有提供雪衣、雪鞋與手套租借，一次台幣50元（約HK$13）。
【INFO】
愛麗絲夢遊冰雕展
地址：新北市汐止區新台五路一段99號3樓
展期：即日至2019/12/29
時間：11:00-21:00
費用：280台幣(約HK$70)
電話：(02)2697-1203
【3】小叮噹北海道室內滑雪場 專業滑雪區
「小叮噹北海道室內滑雪場」創立於2012年，室內平均溫度零下3至7度，五大區域配合每季的活動主題，例如推出不同的冰雕展覽的「冰雕區」，有冰雕製成「急速冰梯」的兒童戲雪區，媲美滑水道刺激感覺的「甜甜圈滑道區」、提供專業的教練指導員，讓你穿著滑雪板體驗滑雪樂趣的「專業滑雪區」，是全台全天候的滑雪場地！
【INFO】
新竹小叮噹北海道室內滑雪場
地址：新竹縣新豐鄉松柏村康和路199號
開放時間：8:30-17:00
入場費用：成人台幣500元(約HK$125)，學生台幣400元(約HK$100)，兒童台幣350元(約HK$88)
【4】SNOWTOWN雪樂地 恆溫室內雪場
位於MITSUI OUTLET PARK台中港的「SNOWTOWN雪樂地」，是台灣第一家全年維持恆溫20度左右的室內玩雪場，佔地約1.8萬平方呎。場內引進日本獨家技術，室內的雪片由乾淨的水製成絕不添加任何化學藥劑，無論大人或小朋友都可以盡情在舒適的溫度中體驗戲雪的樂趣！「SNOWTOWN雪樂地」不僅玩雪，還有適合親子互動同樂的「攤位遊戲區」及「手作體驗區」。其中，攤位遊戲區包含「雪球大作戰」、「極地冰宮」、「冰河漂流」、「尋找威秀寶寶」等多種攤位。
【INFO】
SNOWTOWN雪樂地
地址：435台中市梧棲區臺灣大道十段168號（19900櫃）
營業時間：平日11:00-21:30；假日10:00-21:30
入場費用：平日台幣700元(約HK$175)、假日台幣850元(約HK$213)