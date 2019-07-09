【韓國釜山美食】釜山大使姜丹尼爾推薦3大美食　最平33港元食到

韓國偶像姜丹尼爾從所屬組合Wanna One活動時期就已經擄獲不少粉絲的心，即使組合解散後準備單飛出道期間，幾個月沒有公開露面，但人氣依然不減。最近，釜山出身的姜丹尼爾被任命為釜山大使，而他過往曾經到訪過的釜山餐廳更再次成為話題。

【1】Lee Jae Mo Pizza (이재모피자)

這間餐廳位於南浦洞鬧區，是釜山著名的pizza店。店內座位雖然很多，但平日非用餐繁忙時段依然大排長龍，可見受歡迎的程度。

Pizza有芝士、海鮮、各種肉類、番薯等口味，其中番薯口味受到不少網民的好評，紛紛表示味道令人驚喜。如果點大pizza的話更可選擇兩種口味混合，一次滿足兩個願望。Pizza非常足料，並放上慢慢的芝士，拉絲的畫面令人口水直流，很多網民都大讚這間pizza店的芝士味道非同凡響，即使冷掉也不會咬不斷，十分美味。

除了pizza外，餐廳還供應沙律、意粉、焗飯等餐點，飲品有基本的汽水，可以無限添飲，更有酸青瓜無限供應，解膩一流。

Lee Jae Mo Pizza (이재모피자) 地址：釜山中區光復中央路31 （부산 중구 광복중앙로 31） 營業時間：週一至日11:00 – 22:00

【2】南浦麵疙瘩 (남포수제비)

這間30年傳統老店是南浦洞的人氣店家，招牌是麵疙瘩。湯底灑滿紫菜和蔥花，同時有一股淡淡的蝦香，味道鮮甜。碗內滿滿的麵疙瘩厚薄適中，口感帶點煙韌，一碗只需約33港元，CP值非常高！如果覺得湯底稍淡，可以搭配旁邊的蘿蔔泡菜食用。

除了麵疙瘩之外，飯糰也很受歡迎。飯糰用淋上麻油的紫菜包著，非常美味。店內更貼滿姜丹尼爾的海報，粉絲一定要前去打卡！

南浦麵疙瘩 (남포수제비) 地址：釜山廣域市中區光復路49街7-1 2樓 （부산광역시 중구 광복로 49번길 7-1 2층） 營業時間：週一至日 09:30 – 21:30

【3】Daltteune (달뜨네)

這間餐廳位於釜山影島，姜丹尼爾在綜藝節目裏與中學恩師一起到訪後就立刻成為了人氣店家。餐廳的鯖魚刺身非常有名，都是即點即切的，魚肉呈淡紅色，表面油脂令肉質顯得通透亮澤。

除此之外，魚生拌飯也受到網民的一致推薦。白飯鋪上滿滿的生菜，再放上略微醃漬過的魚生和紫菜，配上酸甜的醬汁，非常開胃。現在店家更推出「姜丹尼爾套餐」，包括白腹鯖刺身、魚生拌飯和清酒，替客人搭配最完美的組合。