【韓國釜山】玩轉廣安里海水浴場攻略　美食餐廳、Cafe、酒吧推介

韓國第二大城市——釜山是個充滿活力的海濱城市，從首爾乘坐KTX高速列車2個半小時左右就能到達，特別適合安排個「釜山一日遊」。如果要問釜山最有魅力的地方是哪兒的話，當屬海雲台與廣安里等海水浴場了，除了一望無垠的碧波藍天，細軟綿長的十里銀灘以外，海邊的美食更是不容小觑。今天為大家介紹一下白天人群熙攘，晚上夜景格外饒人的廣安里海水浴場的美食店。這裏的咖啡一條街、生魚片一條街、酒吧街不可錯過！午飯吃生魚片，美餐之後在海岸邊散步，之後在咖啡店小憩，最後晚上再去酒吧來上一杯......悠閒的一天花在這裏也是很不錯的。

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廣安裏海水浴場的「咖啡一條街」

在海邊散步累了就來咖啡店裏小憩一下吧！海岸的西側是密集的咖啡店區域。其亮點是有著可以看到大海的大玻璃窗。也有很多大型的連鎖咖啡店，可以一邊眺望大海一邊享受閒適的下午茶時間。也有很多店開門到很晚，所以盡可以在咖啡店盡情享受悠閒的時光。

點擊下圖看清咖啡店推介！

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一邊看海一邊享受桑拿浴的「AQUA PALACE」（地圖藍9）

位於廣安里海水浴場旁邊的桑拿浴與汗蒸幕！桑拿浴位於5層，汗蒸幕在8~9層，24小時開放，全年無休。這裏最大的優點就是有又大又明亮的落地玻璃窗，可以躺在暖暖的地板上觀看遙遠的大海，遠離吵鬧與喧囂，而且還備有黃土汗蒸窯、韓餐食堂、迷你電影院等設施，是一家人休息的好去處。更值得一提的是，這裏還有小小的兒童水上樂園（10:00~20:00開放），大型的滑梯定能讓小朋友也度過歡樂的一天。

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廣安裏海水浴場的「生魚片一條街」

為了了解在港口城市釜山的真髓，生魚片是必吃的。在海岸大道西側的盡頭，有新鮮的生魚片和魚貝類的店緊密的排列著。以「民樂生魚片中心（地圖紅1）」為例子，在一個大樓裏有很多個生魚片飯店。進去之後可以聽到招攬顧客的大媽們的聲音一直迴響，光是聽這些親切的聲音也很開心。

真好生魚片店 邊品嘗美味的生魚片，邊觀賞釜山廣安裏海水浴場的全景 釜山 > 廣安里 主要菜單：生魚片套餐、什錦生魚片等 休息日：全年無休 地址：釜山廣域市水營區民樂水邊路13-1 (5～6F) 부산광역시 수영구 민락수변로 13-1 (5～6F) 交通：2號線廣安站3號出口，步行20分鐘

廣安里海水浴場的「酒吧一條街」

到了夜晚開始霓虹燈閃爍的廣安大橋，散發著與白天不同的魅力。以廣安大橋為背景在海岸邊享受美景的年輕人和戀人們為這美麗的夜景又添上一筆。快來這裏享受一下可愛的夜與美味的酒吧！

FUZZY NAVEL（地圖綠1）

在釜山內開了很多家店舖，深受年輕人喜愛的雞尾酒酒吧。以雞尾酒為主打，也同時進行著多種活動。

電話：051-746-6349

營業時間：11:00~次日06:00

休息日：全年無休

Thursday party（地圖綠2）

沿著大街有2家店舖的休閒酒館。其中雞尾酒（4,000 ~ 7,000韓元），進口啤酒（6,000韓元~）。酒的種類有很多，也有著很好的氣氛。

電話：051-758-0822

營業時間：星期一~星期五17:00~次日04:00、星期六、日16:00~次日04:00

休息日：全年無休

來廣安里海水浴場感受青春活力吧

廣安裏海水浴場位於釜山的東南部，乘坐釜山地鐵2號線到廣安站或者金蓮山站下車，步行約6~11分鐘左右即可到達。這裏除了美食佳餚以外，還經常舉行各種表演活動，尤其是夏季，霓虹燈閃爍，音樂不斷，充滿著活力。來釜山旅行時，到廣安里玩一玩吧！

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【本文由「韓巢網」授權轉載。】