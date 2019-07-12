【台灣café】新竹蛋黃哥期間限定café　必試6款小食

軟萌可愛的蛋黃哥一向擁有大票粉絲，慵懶的模樣令人大呼療癒。由於去年在台北開設的「蛋黃哥不想上班咖啡廳」大受歡迎，今年夏天再度以同樣主題開設期間限定café，快閃新竹。

入口樓梯是伸懶腰的蛋黃哥，踏上樓梯穿過蛋黃哥手持咖啡豆模樣的拱門後，就能正式進入蛋黃哥的世界！café空間寬敞，裝修以蛋黃哥的黃色和木紋為主調，共有40個座位，更設有梳化區，讓粉絲能像蛋黃哥一樣，慵懶地享受人生。

入口的樓梯是伸懶腰的蛋黃哥，踏上樓梯穿過蛋黃哥手持咖啡豆模樣的拱門後，就能正式進入蛋黃哥的世界！（ig @ peggychen17）

餐點方面，café為了迎接暑假，推出了很多小食和消暑飲品，當中包括奶黃包、薯格、雞翼、咖啡、果汁梳打等，名字亦非常有趣，貫徹了「不想上班」和「懶惰厭世」的主題。

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其中有6款必試的可愛餐點：

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