【台灣新竹懶人包】玩足5日4夜！盤點11個山系、文青、放閃系景點

正在計劃要來趟新竹旅遊卻找不到適合你的景點？這次小編再次整理了最新版本2019年新竹3種類型旅遊景點，不管你喜歡上山享受森林浴、或是想與男友和姊妹們來場輕鬆的假日約會，我們搜查了山區戶外景點、熱門拍照打卡點，還有幾個城市裡的文藝小秘境，保證讓你擁有一個身心放鬆的美好假期！

打卡系約會拍照景點

1. 新月沙灣

有孩子的爸爸媽媽們千萬別錯過新月沙灣！平坦的沙灘與完善的清洗設備近年成為一處相當熱門的親子戲水景點，不過這裡其實不算是真正的海灘，所以不可以在這裡游泳。沙灘邊有處以石頭堆砌成的小池子，就比較適合小孩們戲水。新月沙灣在黃昏時刻可以望見金黃色的陽光灑落在無邊的海面上，不少人曾在這裡拍攝出隱藏版天空之鏡，當然也成為許多情侶約會的浪漫景點。

新月沙灣（IG@vivian06041）

2. 福祥仙人掌與多肉植物園

近年來多肉植物在園藝界非常風行，可愛的模樣讓人總想買一株放在書桌前擺飾！在新竹，有位專業栽培仙人掌及多肉植物的專家打造了一處免費參觀的植物園，不但有仙人掌多肉植物展覽溫室、森林生態造景區，還有DIY體驗區，不只是假日全家出遊的好選擇，也適合喜歡嘗鮮的人來體會仙人掌和多肉植物的魅力。

3. 綠世界生態農場

推薦喜歡接近自然生態動植物的人放假時可以來綠世界走走。位於新竹北埔的綠世界佔地七十多公頃，全區分為六大主題公園，農場內還有一段綠意盎然的竹林非常好拍照，假日不想逛街也不想跑到山區時不妨來場生態之旅吧！

4. 青青草原：北台灣最長溜滑梯

位於香山的青青草原擁有19公頃廣闊的腹地，園區共分為五大草原，種植了許多植栽如櫻花、楓林、油桐和杜鵑花等。幾年前政府更興建了一座繽紛趣味的磨石溜滑梯，總長54公尺，成為親子出遊和IG上的熱門打卡景點。

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