HK Express宣布 reward-U可換Asia Miles　兌換日期、機制大公開

國泰航空在7月19日正式宣佈已完成收購香港快運（HK Express‎），雖然兩間航空公司主打的客路不同，但同受香港人歡迎，而且兩間公司都設有會員制度，可儲積分換取里數，再換免費機票。 不過，不少HK Express‎的reward-U會員都擔心航空公司被收購後，對於積分換領的安排都深感疑惑。HK Express‎今日宣布，與國泰的獎勵計劃「亞洲萬里通（Asia Miles）」開展合作計劃，換言之reward-U積分可轉換為「亞洲萬里通」里數，相對「亞洲萬里通」亦可換到HK Express機票，乘搭香港快運全數26條亞洲熱門航線機票。

reward-U積分將於8月20日後停止。（HK Express‎官網）

不少人擔心香港快運（HK Express‎）的reward-U積分在收購後會否失效，但HK Express‎今日宣布與國泰旗下的獎勵計劃「亞洲萬里通（Asia Miles）」開展新策略性獎勵合作計劃。簡單而言，兩家航空公司的會員成分可以互換。而是次合作主要有2個變動。

【1】香港快運將於8月20日後，停止與reward-U之間的積分兌換機制，但reward-U會繼續營運至2019年12月31日，以便會員查詢。

持有reward-U積分的香港快運旅客於指定期間可獲提供不同選擇：

於2019年8月20日或之前購買香港快運機票的旅客可繼續賺取reward-U積分。於2019年12月31日或之前，reward-U會員可以積分兌換香港快運航班。2019年第四季起於reward-U.com以每8 reward-U 積分等於1里數的轉換率將積分轉換為「亞洲萬里通」里數。官方指這只是「一次性轉換優惠」，之知之後訂購HK Express機票，能換取多少Asia Miles里數，就要留意官方公布。

【2】用Asia Miles可以換到HK Express電子券可以買HK Express

根據亞洲萬里通官方網站，4,250里可以兌換香港快運電子券200元；1萬里可以兌換電子券500元；19,500里可以兌換電子券1,000元；28,000里可以兌換1,500元。會員可換HK Express的電子券當錢用，或用來買機票、買行李、買餐等，彈性相對大！