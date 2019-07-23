【德魯納酒店】跟着IU呂珍九遊大熱韓劇《德魯納酒店》5大景點　

由韓星IU、呂珍九主演的大熱韓劇《德魯納酒店》收視亮眼，以鬼神作為題材的有趣故事成為網民熱話，劇中的場景和CG後製更是美得不像話，因此劇集播出後不少人都特地到各個拍攝場景打卡，現在就一起看看劇中的5大景點吧！

【1】木浦近代歷史館1館

這套劇的主要場景就是IU開設的「德魯納酒店」，只供鬼神入住。酒店風格懷舊，內裏華麗的同時帶點陰森氣息。其實這間酒店的外觀，取景自位於全羅南道木浦市的「木浦近代歷史館1館」，曾經是日本領事館，保留了在日本殖民時期的歷史。

木浦近代歷史館1館 地址：韓國木浦市榮山路29號街6（전라남도 목포시 영산로 29번길 6） （木浦火車站步行約15分鐘即可抵達） 門票：大人約13港元，兒童約38港元 開放時間：09:00 – 18:00（星期一及1月1日休館）

【2】昌華堂

劇中IU和呂珍九光顧的餐廳就是「昌華堂」，而他們到訪的是大學路分店。昌華堂本來已是人氣餃子店，經常大排長龍。餐廳主打蒸餃和煎餃，除此之外，韓國網民還推薦了其他食物，例如炸醬炒年糕、泡菜炒年糕、泡菜炒飯、冷麵等。

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昌華堂 大學路店 地址：首爾鐘區明倫4街154-3（서울특별시종로구명륜4가154-3） （首爾地鐵惠化站3號出口步行約5分鐘） 營業時間：11:30 – 21:00（Last order 20:30）

【3】首爾書寶庫

在第二集，IU為幫助一名老婆婆完成生前的心願，將老婆婆的酒店房間變成圖書館，讓她盡情閱讀圖書。場景中一排排的圓形拱門書架猶如隧道，一路蔓延，非常漂亮。其實這間圖書館取景自位於蠶室的「首爾書寶庫」，藏書高達13多萬冊，為韓國最大的公共二手書店，更會不定期舉辦講座、市集和表演等文化活動。

首爾書寶庫 地址：首爾松坡區新川洞14 （서울특별시 송파구 신천동 14） （首爾地鐵蠶室渡口站1號出口步行約3分鐘） 營業時間：星期二至五10:30 – 20:30，星期六日及公眾假期10:00 – 21:00（星期一休息）

【4】All Day Fresh Kitchen

劇中IU將長白山畫作放回美術館，其實是取景於著名景觀餐廳「All Day Fresh Kitchen」。餐廳位於汝矣島FKI Tower 50樓，是熱門的婚宴場地。絕美的玻璃屋讓自然光滲透進來，吸引了不少韓妹打卡。餐廳供應各國風味的brunch、意粉、燉飯、漢堡包等菜式，味道都非常不錯，價錢大約126港元起。

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All Day Fresh Kitchen 地址：首爾永登浦區汝矣島路24 FKI Tower 50樓 （서울시 영등포구 여의대로 24전경련회관 50F） （首爾地鐵汝矣島站2號出口步行約5分鐘） 營業時間：09:00 – 15:00，17:00 – 23:00

【5】仁川Paradise City

劇中男主角呂珍九獲聘的酒店非常高級華麗，其實這間酒店是位於仁川的Paradise City酒店。雖然說是酒店，但大堂擺放了非常多畫作、雕刻和其他藝術品，位於中間的草間彌生的招牌作品《巨大的南瓜》更是標誌之一，整間酒店猶如一間現代美術館一樣，非常氣派。酒店還有SPA、賭場、兒童樂園等設施，讓客人在這個綜合度假村裏有多重享受。