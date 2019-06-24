【韓國弘大】必食高質迴轉壽司　每碟只需約11港元　送30cm炸鰻魚

撰文：梁采欣
最後更新日期：
弘大一向是遊客到韓國首爾必去的地區， 吃喝玩樂的選擇非常多，無論白天或晚上都非常熱鬧。最近弘大有一間迴轉壽司店「MIKADO SUSHI」引起了不少韓國網民的話題，因為不單用料新鮮、價錢便宜，賣相和味道都有頗高的評價，下次到首爾旅行不妨試試！
「MIKADO SUSHI」提供多款高質壽司，每碟只需約11港元。（圖片來源：Facebook @ MIKADO SUSHI）
店家使用新鮮食材，現場更有一個飼養活魚的魚缸。吞拿魚色澤鮮紅帶油光，非常肥美。另外，三文魚壽司的種類亦非常多，例如三文魚刺身壽司、煙燻三文魚壽司、芝士三文魚壽司等。
+2
全部壽司每碟只需約11港元，非常抵食！而且現在只要吃滿15碟，店家就會送一碟30cm長的炸鰻魚，十分過癮！許多韓國網民都對這間店的壽司讚不絕口，認為比起不少壽司放題更加高質，除了鰻魚骨有點多之外，其他例如賣相和味道均很完美。
↓↓↓ 點擊睇片看壽司店美食及環境↓↓↓
MIKADO SUSHI
地址：首爾特別市麻浦區西橋洞366-8（地鐵2號線弘大入口站9號出口）
營業時間：
星期一至五11:00 – 21:30（休息時間15:00 – 17:00）
星期六、日及公眾假期 11:00 – 21:30