【韓國弘大】必食高質迴轉壽司　每碟只需約11港元　送30cm炸鰻魚

弘大一向是遊客到韓國首爾必去的地區， 吃喝玩樂的選擇非常多，無論白天或晚上都非常熱鬧。最近弘大有一間迴轉壽司店「MIKADO SUSHI」引起了不少韓國網民的話題，因為不單用料新鮮、價錢便宜，賣相和味道都有頗高的評價，下次到首爾旅行不妨試試！

「MIKADO SUSHI」提供多款高質壽司，每碟只需約11港元。（圖片來源：Facebook @ MIKADO SUSHI）

店家使用新鮮食材，現場更有一個飼養活魚的魚缸。吞拿魚色澤鮮紅帶油光，非常肥美。另外，三文魚壽司的種類亦非常多，例如三文魚刺身壽司、煙燻三文魚壽司、芝士三文魚壽司等。

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全部壽司每碟只需約11港元，非常抵食！而且現在只要吃滿15碟，店家就會送一碟30cm長的炸鰻魚，十分過癮！許多韓國網民都對這間店的壽司讚不絕口，認為比起不少壽司放題更加高質，除了鰻魚骨有點多之外，其他例如賣相和味道均很完美。

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