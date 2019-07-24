【ToyStory4】日本4間反斗奇兵主題Café　必試奸角賓遜多士！

萬眾期待的《反斗奇兵4》（Toy Story 4）已經在香港上映，各地都特別推出各色各樣的宣傳活動，如在日本更開了Toy Story 4主題Café，場內除了提供以電影角色做設計的餐點，更有一系列周邊精品可以選購，Toy Story迷一定要去朝聖！

為配合電影《Toy Story 4》在日本上映，當地特別開設《Toy Story 4》主題的限定啡廳「OH MY CAFE」，並分別在東京、大阪、名古屋開幕，北海道開幕，4間Toy Story主題Café將以「移動遊樂園」為主題，打造玩具遊樂園的風格空間，並推出一眾角色的造型餐點，除了元老角色胡迪、牧羊女、巴斯光年之外，亦有一眾人氣超商的新角色餐點，如了小叉（Forky）、奸角嘉比嘉比及管家賓遜（Ben）及勁爆公爵（Duke Caboom）等，更有一系列限定精品，如Toy Story 4聯乘Duffy推出的限定毛公仔，Pixar粉絲不要錯過！

「OH MY CAFE」以《反斗奇兵4》的遊樂園場景為主題。（來源：Disney/Pixar）

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【INFO】

《玩具總動員4》OH MY CAFE

東京OH MY CAFE TOKYO期間：即日至9月16日

時間：11:10-20:40

地址：東急PLAZA表參道原宿店 澀谷區神宮前4-30號30-3



大阪kawara CAFE&DINING心齋橋店

期間：即日至9月16日

時間：11:15-20:40

地址：大阪府大阪市中央區Nishishinsaibashi 1丁目4-3心齋橋Opa 9F



名古屋kawara CAFE&KITCHEN名古屋PARCO店

期間：即日至8月25日(日)

時間：11:15-20:40

地址：愛知縣名古屋市中區3丁目29-1名古屋Parco南樓5F

北海道Interlude Cafe

期間：即日至9月16日（月）

時間：11:10-20:40

地址：

北海道北海道札幌市北區新川3條18丁目1-1 (Interlude Cafe)

網站：https://toy.ohmycafe.jp/