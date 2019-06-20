韓國首爾Toy Story期間限定Cafe　胡迪　三眼仔　超多打卡位

《反斗奇兵4》在韓國已經開始上映，繼早前各大連鎖店推出各式各樣的週邊商品後，近日Toy Story一眾角色更現身首爾梨泰院Cafe「Toy House」與大家見面。Toy House獲迪士尼官方授權，樓高3層，每層分別以不同主題佈置，每個角落都佈滿胡迪、巴斯光年、三眼仔、勞蘇、薯蛋頭先生等經典角色，喜歡Toy Story的朋友必定要去朝聖！

近日Toy Story一眾角色更現身首爾梨泰院Cafe「Toy House」與大家見面。（圖片來源：ig @ disney_toystory_alien）

地下是Toy Story精品店，空間以蠟筆繪畫的Toy Story角色的紙箱作裝飾，售賣著各種Toy Story週邊商品，例如大小型公仔、貼紙、各種文具、明信片，各位Toy Story粉絲去前記得要準備充足的銀彈！

空間以蠟筆繪畫的Toy Story角色的紙箱作裝飾。（圖片來源：ig @ si__ot）

↓↓↓ 按圖睇Toy Story精品 ↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

1樓融合了現代和懷舊風格的Cafe，給前來的粉絲打造一個休閒空間，供應飲品及小食，但都不是以Toy Story角色的造型製作，有點可惜。此外，還會連續播放3集《反斗奇兵迷你Show》。

位於1樓的Cafe會連續播放3集《反斗奇兵迷你Show》。（圖片來源：ig @ hhyyee_v）

2樓的天台則以露營為主題，擺放巨型胡迪和巴斯光年的模型及Toy Story大型燈牌，供粉絲合照，為必影的打卡位。另一邊則擺放了以薯蛋頭先生公仔佈置的露營車牆和木椅，隨便拍都非常漂亮。

天台擺放了巨型胡迪和巴斯光年的模型及Toy Story大型燈牌，為必影的打卡位。（圖片來源：ig @ hyeong_93）

↓↓↓ 按下面睇更多Toy House圖片↓↓↓

+ 8 + 7 + 6