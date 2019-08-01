【日本窮遊】3間大阪人都愛去的「超級錢湯」　最平52港元歎到　

不少人到大阪旅遊都會選擇入住一泊兩食的溫泉酒店，雖然包了兩餐，但最平閒閒地都要千多元港幣一位，未必適合窮遊的朋友，但近年日本興起「超級錢湯」，除了可以浸溫泉，更提供各種浴池、桑拿及岩盤浴等設備服務，並且附設餐廳，而且價錢便宜，最平港幣$52就有交易！現為大家推介3間連大阪人都愛去的話題性「超級錢湯」，計劃到大阪的朋友不要錯過！

日本人非常喜歡泡澡浸溫泉，閒時便會光顧公共澡堂，沖洗身體及泡澡，而近年日本更興起「超級錢湯」，特色是提供多種不同療效的浴池、桑拿、按摩、岩盤浴、汗蒸幕、休息室等完備設施，而在大阪就有交通方便，適合即日來回的「超級錢湯」，以後3間更是連大阪人都愛去，而且價錢便宜，一起看看有那些推介吧！

【1】​神洲温泉

在大阪阪急「三國」站附近的神洲温泉（あるごの湯），一共有六種溫泉可以體驗。最型最特別的「壺湯」，以陶罐造型，適合單人，讓人舒適到不想起身！另外還有各種不同造景及療效的切石溫泉、岩溫泉、水溫泉，每個都泡一下，場內更有美食提供，絕對可以好好享受！



【INFO】

神洲温泉 あるごの湯

地址：大阪府豊中市神州町1-16

營業時間：10:00-2:00（最終入場1:00）

費用：泡澡費平日800日圓（約$HK$58），週末假日900日圓（約$HK$65），韓式汗蒸幕平日900日圓（約$HK$65），週末假日1,000日圓（約$HK$72）

交通方式：阪急「三國」站步行約10分鐘，或從「三國」搭乘錢湯的接駁車(5分鐘)

+ 8 + 7 + 6

【2】湯楽



位於大阪住之江區的天然溫泉「湯樂」（くつろぎの郷湯楽），獲得2018年Nifty溫泉評價西日本第二名、大阪第一名的榮譽！店內設有「岩之湯」以及「檜之湯」的兩種主題溫泉區，共有約20種不同溫泉，風呂種類及設施較多，有齊露天風呂、室內風呂、足湯及腰湯等，分奇數、偶數日男女輪流輪替，其中以滿布橡膠鴨的小鴨池（あひる横町お祭り風呂）及鹽分極高的死海風呂最受歡迎，浸完身可以到湯樂附設的餐廳「湯樂亭」享受美食，如平日入場可選「泡澡兼用餐（食事入浴セット）」套裝組合，就可以有入浴加美食，約$HK$78就有交易，超划算！

【INFO】

くつろぎの郷湯楽

地址：大阪市住之江区北加賀屋3-5-37

營業時間：10:00-2:00（最終入場1:00）女性奇數日為檜之湯，偶數日為岩之湯，男性奇數日為岩之湯，偶數日為檜之湯

費用：泡澡費平日720日圓（約$HK$52），週末假日770日圓（約$HK$55），平日限定泡澡+餐點套餐1,080日圓起（約$HK$78）

交通方式：大阪地下鐵四ツ橋線「北加賀屋」站下車步行約10分鐘

+ 11 + 10 + 9

【3】湯源郷

位於難波一帶的「湯源郷 太平のゆ」，位置方便。溫泉正正位於木津卸賣市場裡，店內提供多種溫泉，如高濃度碳酸池，場內更有每日限定的溫泉池，像是加入藥材的「藥仁湯」、「啤酒湯」、「牛奶湯」，令人非常期待，享受溫泉後更可在店內的餐廳品嘗木津卸市場直送的海鮮料理，身心跟肚子都同樣滿足！

【INFO】

湯源郷 太平のゆなんば店

地址：大阪市浪速区敷津東2-2-8

營業時間：8:00-1:00（最終入場：泡澡24 :00岩盤浴23:00）

費用：泡澡費800日圓（約$HK$58）， 岩盤浴800日圓（約$HK$58）

交通方式：地下鐵御堂筋線「大國町」站下車步行約5分鐘