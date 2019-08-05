【瑞士自由行】3日2夜行程懶人包　帶你玩盡蘇黎世、琉森仲有...

到瑞士旅遊，來場瑞士自由行吧！瑞士景點那麼多，交通該怎麼規劃？通常要暢玩歐洲幾國，假期至少也要來個10天以上才過癮，每個國家停留時間幾乎也都2至3天為主，那麼前往各國的交通方式顯得格外重要，搭乘Eurail歐鐵，只要一張火車通行證，即可輕鬆遊覽德國、瑞士、意大利、法國、奧地利等。至於瑞士的話，蘇黎世、琉森、因特拉肯等等都是一定要走訪的地方，小編這次就整理了一個懶人包，打算去瑞士遊玩的你不妨參考一下。

瑞士交通建議

瑞士火車路網發達，而且班次十分頻密，坐火車旅遊欣賞風景自然成了熱門的交通選項了。

歐洲的交通費一直都是最昂貴的花費，光搭上一趟火車，可能就動輒幾百元，所以只要去過歐洲的人，都知道交通方面要購買Swiss Travel Pass才有辦法省下一筆龐大的花費，如果旅遊的地方比較多，或是停留的時間比較久，甚至可以省下近千元！有了這張瑞士旅行交通證，不用在車站排隊買票，節省寶貴的時間，出遊必備省麻煩。

瑞士自由行規劃（Klook提供）

瑞士景點介紹

#1. 萊茵瀑布

萊茵瀑布原來是冰河時期的產物，身為歐洲第一大瀑布，寬度約150米，落差達 23 米，氣勢澎拜壯觀，從視覺以及聽覺而言都震撼難喻，漫步於觀光步道，沁涼感襲來；而萊茵瀑布中央，佇立著兩大塊岩石，其中一個上面插著瑞士國旗隨風搖曳，遊客更可登上階梯享受居高臨下之感。

交通：乘搭城郊列車S33隨Neuhausen, Schloss Laufen am Rheinfall 站下車 開放時間：全日開放 門票費用：免費

#2. 車站大街

在蘇黎世舊城區的車站大街，由舊城牆改建而成，是歐洲最長、最昂貴的時尚購物大道，範圍從蘇黎世火車站開始，穿過利馬特河左岸商業中心，至蘇黎世湖畔的布爾克利廣場為止，各式各樣的奢侈品牌、時裝店、銀行，簡直就是女人們的夢想天堂！

車站大街（Instagram@sanporld）

交通：乘搭火車到蘇黎世車站（Zürich Hbf）下車

#3. 蘇黎世三大教堂

到瑞士蘇黎世怎可錯過三大教堂「蘇黎世聖彼得教堂」、「蘇黎世聖母大教堂」、「蘇黎世大教堂」，深度體驗建築藝術和宗教文化呢？這三個教堂就在利馬特河兩岸且彼此距離不遠，走路就可以輕鬆到達！「蘇黎世聖彼得教堂」並不如一般教堂般，它沒有美麗窗花或華麗雕飾，教堂裏的純白色雕花以及玫瑰色大理石柱，呈現高雅靜謐的氛圍；「蘇黎世聖母大教堂」擁有最高的尖形鐘塔，除了高度外，鮮豔的湖水綠色也引人矚目，內部則有藝術家夏卡爾繪製的玻璃窗花和蘇黎世最大管風琴；而「蘇黎世大教堂」根據最近考古證據發現此處是羅馬人的墓地，難怪有著羅馬式的雙塔建築，確實也是蘇黎世公認的地標。

按下圖看看蘇黎世三大教堂 :

卡佩爾木橋（KAPELLBRÜCKE）

搭火車一小時，就可以從蘇黎世到琉森，從火車站出站後可見湖畔美景，左手邊就是卡佩爾木橋，是琉森的知名景點之一。木橋建於13世紀，保留中世紀風格，而且是個有頂蓋的木造橋樑，橋的橫眉上繪有120幅歷史油畫，這座橋將南北岸連接起來，全長204公尺，成為歐洲最長木橋，在古代可是個防禦的屏障，遊客可以漫步在橋上細賞周圍風光，當然也可以搭船遊湖，用另一種角度來欣賞琉森這個小城鎮。

卡佩爾木橋（KAPELLBRÜCKE）（Instagram@thomas__grund）

交通：乘搭公車1、6、7、8、14、19、22、23、24、73、N3、N4、N7號至Schwanenplatz站下車 營業時間：全日開放 門票費用：免費

瑞士的必去景點當然不只以上所介紹的，按下圖看更多景點介紹 :

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