國泰港龍新航線直飛日本新潟　推介必訪6大景點！　　　　　　

國泰航空昨天宣布將於今年冬季推出新航線直飛日本新潟，及再度開辦德島的季節航綫，而飛往日本新潟的航班最快將於10月30日起開始營運，現為大家介紹新潟必去的6大景點，一起看看有什麼精釆活動吧！

日本新潟位於長野上方，從東京搭乘新幹線約一個多小時的車程，當地的冬天由於連綿的山脈被大雪覆蓋，因此有「雪國」的美譽，更是滑雪愛好者的天堂。當地有環山繞海的地理條件，得天獨厚的新鮮山珍海味，天然資源豐富，有「美食寶庫」的稱號，有各式各樣的美食，更以出產稻米聞名！新潟受到大自然恩惠，除了美食更有不少景點值得參觀，本篇就幫大家盤點一下新潟必訪的6大景點！一起看看有什麼推介！

【1】清津峽「光之隧道」

「清津峽」是日本三大峽谷之一，與富山的「黑部峽谷」、三重的「大杉峽谷」齊名，陡峭的柱狀紋理非常壯觀。而「清津峽溪谷隧道」更結合了自然景觀和光影藝術，設計團隊以水、火、木、金、土5個元素將清津峽溪谷隧道改造成全長750米的「光之隧道」，而最矚目的「水盤鏡」更將清津峽的倒影完美呈現，形成一個美麗的圓形，是拍照打卡必去的景點。



【INFO】

地址：新潟縣十日町市小出

門票：成人600日圓（約HK$43）；兒童300日圓（約HK$21）

交通：在JR「越後湯澤站」搭乘公車，在「清津峽入口」下車後徒步約20分鐘

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【2】彌彥公園賞花

彌彥公園佔地總面積約16萬平方米，在公園內有瀑布，溪流，丘陵和隧道。環境清幽，春天能欣賞到染井吉野櫻和八重櫻等各式櫻花，春天是賞櫻勝地、秋天則能看紅葉，風景如畫，閒時參觀亦可體驗日本風情！



【INFO】

地址：新瀉縣西蒲原郡彌彥村彌彥667-1

交通：從JR「吉田站」搭至「彌彥站」下車後徒步約1分鐘

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【3】新潟市漫畫動畫博物館

新潟向來孕育出不少知名的漫畫家與動畫製作，如《犬夜叉》、《浪客劍心》、《頭文字D》、《死亡筆記》的作者都是出身於新潟，故當地特別設有新潟漫畫動畫博物館， 展示當地作家的作品並讓漫畫迷體驗漫畫與動畫的製作樂趣！而最新推出的「GUNDAM WORLD 2019」，都會在當地展出，去新潟的漫畫迷記得去朝聖！



【INFO】

地址：新潟市中央區八千代2-5-7 萬代City BP2 1樓

營業時間：11:00-19:00

常設展：大人200日圓（約HK$14），兒童100日圓（約HK$7）（週末例假日免費），企劃展另外收費

交通：從JR新潟站前巴士總站搭乘新潟市觀光迴圈專線車 到萬代商業城巴士總站下車，步行3分鐘

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【4】新潟市水族館

新潟市水族館Marinepia日本海位於海岸區，是日本沿海岸規模數一數二的水族館。它的賣點就在於「日本海大水槽」。在水量高達800立方米的巨大水槽中，約35種棲息於日本海的魚類，每天還會舉辦人氣海豚表演。



【INFO】

地址：新潟市西船見町5932-445

開放時間：9:00至17:00

門票價格：大人1,500日圓（約HK$107），中小學生600日圓（約HK$43），幼兒200日圓（約HK$14）

【5】PONSHU館試酒

由於新潟縣是米的名產地，而且因為是常年下雪的地方，水質也份外的清澈，故所釀造的日本酒非常優秀。新瀉縣更特別設立以日本酒為中心的「PONSHU館」，只須500円就有五個代幣，可在百幾款清酒中選取想喝的口味。



【INFO】

地址：新潟縣新潟市中央區花園1-1-1新潟站內

營業時間：9:30至20:30

交通： JR新潟站下車後步行1分鐘



【6】美人林

松之山的一隅長著一片樹齡約90年的山毛櫸林，樹身挺拔美麗，以其山川等豐富的自然美景聞名，因此有了「美人林」的稱號， 美人林位於松之山堺松附近，並沒有直達入口的交通工具，大部份的人都是自行駕車前往，搭巴士的話可在「松之山高校前」下車，再步行約15分鐘。



【INFO】

地址：十日町市松之山松口1712-2附近

交通方式：在北越急行北北線「松代站」乘坐巴士約15分鐘