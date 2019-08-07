【日本MUJI限定】2019無印良品6大人氣食品　必試蛋黃醬與肉骨茶

無印良品的文具一向便宜又好用，家居生活用品的質量亦非常高，加上簡約的風格，一直都深受歡迎。此外，無印良品的零食及其他食品獲得的評價亦非常高，而當中有很多都是香港分店沒有的，因此很多人到日本旅行時都會特地到無印良品逛逛，搜購回去當手信。 《01旅遊》為大家整理了日本無印良品2019年6大人氣食品，現在還可以在日本無印買得到的！

【1】肉骨茶

肉骨茶本來是一道複雜的料理，透過使用多種香料和大量的蒜頭與豬肉一起進行燉煮，亦頗為費時。無印良品的肉骨茶真空即食包，標榜無化學調味料，而且只需加熱10分鐘就可以食用，非常方便。如果想帶回香港，就要留意清楚每間航空公司對於攜帶冷凍食品上機的規定。

【2】日本產黑豚肉餃子

這款餃子強調沒有使用化學調味料，包裝上更附上詳細烹調教學，讓烹飪新手也可以輕鬆上手。餡料使用了日本產黑豚肉和蔬菜，薄薄的餃子皮經過油和水煎焗後變得非常脆口，不少網民都大讚豬肉香甜多汁，同時亦能感受到蒜香。

【3】法國產薯片

薯片使用了法國產的馬鈴薯，共有三種口味：鹽味、蒜味、芝士味。波浪紋的薯片厚度適中，味道濃郁、口感鬆脆，讓人不自覺一口接一口。

【4】韓國紫菜包飯

長條形的韓國紫菜包飯中間包覆著雞蛋捲、菠菜、醃黃蘿蔔等配料，沒有使用化學調味料，並利用真空包裝，保留食物風味。只需用微波爐加熱就能食用，非常方便。同樣地，如果想帶回香港，應留意清楚每間航空公司對於攜帶冷凍食品上機的規定。

【5】蛋黃醬

此款蛋黃醬亦是標榜無化學調味料，使用蘋果和檸檬果醋、鹽和芥末調製而成，味道微酸同時帶著蛋香，無論當沙律醬或是搭配三文治和炸物都非常美味。

【6】厚切法式多士

「厚切法式多士」原本是將麵包沾上蛋液，再放到平底鍋上煎至金黃色的料理。無印良品將其簡化，將厚麵包片放進微波爐加熱後，再用平底鍋烘到微焦，就能輕鬆享用「法式多士」這道小吃。另外，亦可以沾上蜜糖使用，更添風味。如果想帶回香港，記得留意清楚每間航空公司對於攜帶冷凍食品上機的規定。