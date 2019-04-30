【日本購物】無印良品必買懶人包　家居生活好物、日本限定款！

無印良品有多受歡迎，從現在的最新用語「無印良品風」就可以略知一二，從私人的小房間到大酒店套房，房間內擺幾樣無印良品的小物總是令人感到賞心悅目，因為不僅很實用，簡約、乾淨的外觀更是深得大家的心，不過大家可能不知道，有些無印良品小物可是要在日本買才划算，還有一些更是香港、台灣沒有，屬於無印良品日本限定喔！

【購物前先了解：日本無印良品退稅規定】

（日本無印良品退稅規定，官網截圖）

1. 於標有Tax-free的收銀台前排隊，並在結帳時出示護照。 2. 一般物品和消耗品的免稅條件不同，因此兩者金額無法合併計算。 3. 在日本購買的商品，無法在海外（如香港、台灣）門市退換貨。 4. 消耗品需於購買日起的30天內帶出日本。 5. 無印良品的家電產品是日本國內用規格，其使用保證也僅限日本國內。

小提醒：並非所有無印良品店舖都享有免稅服務，且每間門市提供的免稅和營業時間不同，建議去之前先上官網查詢確認。

【日本無印良品必買：居家好物】

空氣循環扇 MJ-CF18

無印良品必買：空氣循環扇（官網圖片）

炎炎夏日真的熱到受不了，但是開冷氣傷荷包，老舊的電風扇喀喀作響又不涼，來買一台無印良品的電風扇吧！這台空氣循環扇有三段式風量可依個人需求做調整，且扇葉經過改良，所以在吹出大風量的同時又能保持低噪音，而且小巧的設計也比傳統電扇更不佔空間喔！

體積重量：28.4 x 22.8 x 29.7 cm （2.2kg） 日本定價：¥ 4,990 含稅 香港定價：490元 心算教室：價差約140元（約 7 折）

LED 摺疊式檯燈 LE-R3150 ★日本限定★

無印良品日本限定：LED 摺疊式檯燈（官網圖片）

這款檯燈是小編私心推薦的無印良品日本限定款，全白設計超有無印良品風，可摺疊式的設計更是深得小編的心，不僅方便收納和攜帶，還能夠自行調整燈光位置，想擺成Z字型或L型都可以，而且除了這款外，還有超多無印良品日本限定款檯燈，去日本一定別忘了要去挖寶。

體積重量：40.5 x 23.5 x 6.2 cm （490g） 摺疊後體積：21 x 6.2 x 3.7 cm 日本定價：¥ 5,890 含稅

微纖毛除塵掃

無印良品必買：微纖毛除塵掃（官網圖片）

家裡有養寵物或是有潔癖的人，絕對都會在家裡放最少一支除塵掃（甚至一個房間一支），以便隨時隨地清潔，無印良品的這款微纖毛除塵掃用超細的纖維清除污垢，迷你且蓬鬆非常便於清理，當然可愛的外觀也是受到許多女孩喜愛的原因（笑）。

小撇步：微纖毛除塵掃的桿子可重複使用，用髒之後只需買替換掃即可。

體積重量：42 x 8.5 x 13 cm （150g） 日本定價：¥ 790 含稅 香港定價：75元 心算教室：價差約20元

【日本無印良品必買：生活好物】

可收納行李箱

可收納行李箱（影片來源：muji_global@IG）

相信不少人應該都會有這個相同的困擾，那就是行李箱很少用，卻超級佔空間，常常都不知道該放在哪裡，有時藏到櫃子的最深處，需要用的時候又忘記放去哪裡，所以當小編看見這個行李箱時真的眼睛為之一亮，不用時可以壓縮成扁扁的收起，要用時只需將四周的隔板放好，行李箱就會自動立起來，裡面的空間也超大，真是太方便啦（撒花）！

體積重量：54 x 36.5 x 24 cm （3.2kg） 日本定價：¥ 9,990 含稅

超音波芬香噴霧器

無印良品必買：大容量超音波芬香噴霧器（官網圖片）

這款芬香噴霧器藉由超音波震動釋放精油香氣，有4階段的的計時器，最高能夠持續運行3小時（一般常規產品約1小時），還有2級亮度調節功能，微弱燈光非常適合睡前使用。每次去到台灣、香港的無印良品店舖，都心癢癢好想買，卻無奈台灣、香港定價較高，無法輕易入手。不過去到日本就絕不能錯過，因為日本定價¥6,890直達退稅門檻，退稅之後只要約445元，直接是香港定價的約五六折，此時不買更待何時啊！

體積重量：42 x 8.5 x 13 cm （150g） 日本定價：¥ 6,890含稅

LED 燈泡藍牙喇叭 ★日本限定★

無印良品日本限定：LED燈泡藍牙喇叭（官網圖片）

隨著時代的改變，現在走到哪裡都可以聽音樂，在路上更是可以看到一半以上的人戴著耳機，但回到家想要享受一下高品質音樂時，喇叭還是最好的選擇。不過傳統喇叭往往很佔空間，這款LED燈泡藍牙喇叭就很方便，平常當成燈泡使用，需要播放音樂時只需用藍芽連線，就可以連接到手機、平板或電腦了。

小提醒：這款燈泡底作為日本常用規格E26，建議先確認是否與家中的通用。

日本定價：¥ 6,860含稅

近幾年來無印良品的東西愈出愈多，尤其是藥妝用品更是受到許多人的喜愛，許多產品更貼心推出品感激專用，而除了廣為人知的原色化妝棉外，其實無印良品還有超多隱藏版好物，有些更只有日本才買得到喔！

【女生必看】看清其餘無印良品必買藥妝好物​：

MUJI敏感肌卸妝油 400ml

無印良品必買：MUJI敏感肌卸妝油（官網圖片）

卸妝油的卸妝力較強，卻也因此較容易出現乾癢的狀況，不過這款無印良品敏感肌卸妝油，是以植物性的橄欖油為主要成分，還通過過敏性的測試，沒有添加香料、色素或酒精等成分，使用之後也不會乾澀或是泛紅，洗完之後臉也不會緊繃呢！

小提醒：雖通過過敏性測試，但因每個人膚質不同，仍以自身狀況評估為準。

日本定價：¥ 1,611 含稅 香港定價：168元 心算教室：價差約55元

瀨戶內海海鹽入浴劑 500g

無印良品：瀨戶內海海鹽入浴劑（官網圖片）

在香港、台灣大家比較沒有泡澡的習慣，不過日本人可是很常藉由泡湯放鬆，所以入浴劑在日本銷售不錯，這款入浴劑可是使用瀨戶內海海水製成的海鹽，並且用植物提取經由作為美膚的成分，有柏樹、葡萄柚、檸檬草等不同選擇，而且價格便宜，當成日本伴手禮也很不錯喔！

日本定價：¥ 790 含稅

荷荷芭 身體按摩油 200ml ★日本限定★

無印良品：荷荷芭身體按摩油（官網圖片）

荷荷芭是一種沙漠植物，其種籽榨出的荷荷芭油屬於蠟油，具有保濕、滋潤的功效，且穩定性高，能夠耐高溫和強光，即使久放也不會變質。在使用按摩時荷荷芭油還會連接皮下脂肪，幫助毛孔代謝，不會有油膩阻塞毛孔的問題。雖然這款身體油的價格較高，但因為成分頂級，仍受到許多人喜愛，敏感性膚質的人使用過也說好。

小提醒：在低溫狀態時油會冷凍成混濁固體狀，此時只需將其置於溫水中，油便會自然融化恢復原狀。

日本定價：¥ 2,490 含稅

【日本無印良品情報】

大阪：世界最大無印良品生鮮超市

MUJI 無印良品生鮮超市（muji_global@IG）

無印良品近幾年來，已愈來愈多新的樣貌與大家見面，而生鮮超市就是其中一項新的改革。在過去2017年開幕的東京有樂町全球旗艦店中，無印良品就曾在門市裡加入許多蔬果食品等，而今年3月又再次於新開幕的大阪AEON MALL北花田店，同樣設立生鮮超市區域，超大佔地成為目前最大的無印良品生鮮超市啦！

營業時間：10:00~21:00 交通：JR山手線 京浜東北線「有楽町駅」 地址：東京都千代田区丸の内3-8-3 インフォス有楽町 1~3Ｆ

東京：世界最大無印良品旗艦店

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許多人都喜歡去無印良品購買小物裝飾家裡，而在日本有muji support部門，能提供大家裝飾家裡的意見，雖然在香港、台灣無法享受到這項服務，不過別傷心，因為無印良品已在東京銀座開幕最大的無印良品旗艦店，B1～6F作為無印良品店面，而6F～10F則作為無印良品設計的酒店「MUJI HOTEL」，去日本體驗滿滿「無印良品風」的房間吧！

看完這麼多介紹，突然覺得或許無印良品也算是日本的必去景點之一，不僅有超多好用小物，現在連生鮮超市和住宿都有了，下次去日本千萬別錯過以上的這些無印良品必買清單啊！

（＊以上定價為官網價格，實際價格以現場售價為主）

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於「【日本必買】日本無印良品必買清單，內行人才懂的無印良品日本限定款】

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