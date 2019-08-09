CNN評選全球50種最佳美食　香港名物上榜　日本泰國大贏家？

全世界美食多籮籮，各地都有不同風味的佳餚食品，哪種才是最好味的食物？美國有線電視新聞網（CNN）就公布了世界50種最佳食物，其中香港有一款都榜上有名。

50種食品之中，如果單計亞太區成績，以泰國和日本最厲害，分別都有3種食品上榜。泰國有第46位的青木瓜沙律（Som tam）、第8位的冬蔭功及第1位的馬沙文咖喱（Massaman Curry）。而日本就有第32位的安康魚肝、第29位的近江牛扒及第4位的壽司。

近江牛（Ohmi-gyu）被譽為最有歷史的日本黑毛和牛，有近400年歷史，亦被日本皇室評為最佳和牛。產自滋賀縣，肉質及油花的比例剛好，最佳吃法是有如魚生般，夾一片生和牛沾少許綠茶海鹽來吃，肉香濃郁。

越南有2款上榜：第30位的越式春卷和第28位的越南湯河。中國只有一項入選——北京填鴨，卻高據排行榜第5位。

↓↓↓按圖看首10位最佳食品↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

香港西多士上榜

香港亦有本地特色食品登上世界50種最佳食物的名單，更有幸得第38位！不過並非港人現時再度流行的菠蘿油、雞蛋仔或蛋撻，而是間間茶記都會有的西多士！西多士外脆內軟，配牛油及糖漿後，既鹹亦甜的味道確實好吃，亦因此成為茶餐廳長青食物。不過亦是高脂高糖高鈉的「邪惡食物」，所以如果擔心膽固醇超標，便要對此美食忍一忍口了。

2片麵包夾著厚厚的花生醬或果醬，再浸泡在雞蛋中，然後放入滾油裡半煎炸。最佳吃法是趁熱塗上牛油，讓鹹味滲入西多士，再淋上糖漿享用。

↓↓↓按圖看第11至50位食品↓↓↓

+ 36 + 35 + 34

資訊來源：CNN