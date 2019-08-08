【東京美食】東京人氣鰻魚飯TOP5排名　隱世小店、米芝蓮統統入選

日本人非常喜歡吃鰻魚飯，從江戶時代開始，便會依照傳統在「土用丑日」（一年最熱的日子）品嚐鰻魚飯進補。 最近，日本知名美食網Tabelog公開頭5位東京必食的鰻魚飯店，今個暑假到東京旅遊的朋友不要錯過，吃肥美鰻魚的大好時機！！

在日本吃正宗的日本鰻魚飯，可能要約5,000日圓（約370港元）一碗，價格不算便宜，但能吃到一口熱辣而且正統肥美的極品鰻魚飯，亦讓人甘願花費金錢及時間去換取，的確日本即製的蒲燒鰻魚，想起都令人流口水，現在一起看看東京必食鰻魚飯的TOP5排名吧！

【5】石橋鰻魚

石橋鰻魚設有自家的鰻魚養殖場，店舖對飼料及養殖時間都有嚴格規定，而且製作繁複，廚師會先去除鰻魚多餘的脂肪，再蒸煮約1小時，然後用備長炭慢慢的蒲燒，最後放入輪島塗的餐盒中，能品嘗到傳統的江戶鰻魚飯。店內的「百年醃菜」亦是招牌名物，配合鰻魚一起吃有解膩的效果。



地址：東京都文京水道2-4-29 營業時間：星期二至五 11:30-14:30(L.O 13:30)、18:00-21:00(L.O 19:30) 星期六 11:30-15:00(L.O 14:00)、17:30-21:00(L.O 20:00) 電話：03-3813-8038（可預約） 人均價格：午餐6,000-7,999日圓（約HK$443-590），晚餐10,000-14,999日圓（約HK$739-1108）

【4】尾花

尾花自2016年起曾連續三年獲米芝蓮一星餐廳，店家的鰻魚之所有如此高的人氣，大廚對鰻魚的皮肉以及脂肪的厚度、燒烤的程度，醬汁的甜度都掌握得非常的完美。除了鰻魚飯外，鰻魚雞蛋燒、白燒鰻魚、鰻魚茶碗蒸等都相當受歡迎，由於不設預約，想吃的朋友要早點去排隊了。



地址：東京都荒川區南千住5-33-1 電話：03－3801-4670(無法預約) 営業時間：平日11:30-13:30；16:00-19:30；周六11:30-19:30；週一公休 價格：6,0009-7,9999日圓（約HK$443-590）

【3】魚政鰻魚飯

魚政使用日本國產鰻魚，肉質鮮甜多汁，且有申請專利的特注活鰻方式，就是客人點餐後才開始由活鰻處理，非常新鮮！另外店家堅持用紀州備長炭現烤，也很堅持用紀州備長炭現烤，達至外酥里嫩的效果，且香氣十足。

うなぎ魚政 地址：東京都葛飾区東四つ木4-14-4 電話：050-5869-4804（可預約） 營業時間：11:30-14:00；17:00-21:00 價格：午餐6,000-7,999日圓（約HK$443-590），晚餐10,000-14,999日圓（約HK$739-1108）

【2】活鰻の店 つぐみ庵

店家開業50年，是一家位於住宅區的小店，店內使用日本琵琶湖產的天然鰻，再使用備長木炭燒烤，每天只會提供10條海鰻，所以想要吃到，一定要提前預約。不過食客對這店的唯一投訴是電話太難接通，訂位有少許不便。



つぐみ庵 活鰻の店 地址：東京都葛飾区東四つ木4-14-4 交通：京成押上線 四つ木站 步行1分鐘，離晴空塔所在的押上站僅三站 電話：03-3823-4591(可預約) 營業時間：星期一、星期三至日 (定休日：星期二、 每月第一和第三個星期三) 午餐 11:30-14:00（L.O.13:00） 晚餐 17:00-21:00（L.O.20:00） 價格：10,000-14,999日圓（約HK$739-1108）

【1】かぶと

位於池袋嘅鰻魚飯店かぶと (うなぎ)，店內環境比較狹窄，以傳統日本居酒屋裝潢，坐位不多，卻是日本的人氣鰻魚飯店，食客須在網上預約，不少日本人都要提早兩至三個月預約，店主更會向熟客提供私房菜單，如烤背鰭、烤鰻魚的砂肝，「一口蒲燒」等，佐酒一流。



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