【台南景點】親子打卡遊 2019

想必大家肯定去過了台北無數次，反而台南地區可能一次也沒有去過。其實台南名勝古蹟特別多， 而且政府積極致力活化，同時陸陸續續開放了不少特色博物館和美術館，令台南魅力有增無減。這些景點都適合帶孩子去玩，快讓他們體驗不一樣的課外教學。

【1】臺南左鎮化石園區

今年5月才剛開幕，是全台灣唯一以化石為主題的博物館。館內本土化石收藏品更高達4600件，包括猛獁象、劍齒象、古鹿、鱷魚、貝類等海相和陸相生物化石，可謂全台灣獨一無二的化石寶庫。

(圖片來源：官方網站)

開幕至今，短短數月已吸引了20萬人次前往參觀。當中最引人注目為大廳上方內，有一群仿真度極高的野鹿奔騰設計裝置，開館後隨即成為人氣打卡熱點！館方希望透過各種有趣方式，引發小朋友對自然科學的好奇心，因此設有五個各有主題的展館及新奇的親子互動體驗，以簡淺易明的方式探索過去。

地址：台南市 左鎮區 榮和里61-1號 開放時間：週三~週一09:00~17:00 (每週二休館) 門票：全票NT$100 / 半票NT$50 (滿65歲以上長者、6歲或以上未滿12歲兒童)

【2】千畦種子博物館 (需提前預約)

由一對從事綠化環境工程二十多年，對種子有一份執著和熱情的夫婦所打造的秘密花園。從外觀看，誤以為是一處荒廢已久，雜草叢生的荒地。但一推開大門，彷彿走進了哈利波特電影內的草藥培植室。五花八門的種子都被放在網袋並掛滿天花板，而這些種子都是由夫婦親自撿回來的。館長也會親自講解許多與種子有關的小故事，另外還有專門為小朋友而設的DIY課程。

但是這裡有個小缺點，因為館內種植了大量植物，蚊子比較多。建議進去前需要塗蚊怕水，館內亦有提供，效果過了可以再補。

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地址：台南市 北區 東豐路451巷29-1號 開放時間：10:00-12:00、13:30-17:30 (沒有固定休息日) 預約電話：+886-6-236-0035 門票：NT$200 (採取預約制)

【3】臺南市美術館2館

同樣是今年才落成，設計概念是以台南市樹-鳳凰木之「鳳凰花」作為藍本。五角形玻璃屋頂配上純白的幾何設計，打造出自然極簡的現代風格，吸引了許多年輕人在戶外拍網美照。特別在陽光普照下，層層堆疊的結構拍起了，特別的美，特別的宏偉。因此這裡很快便成為了人氣的打卡地標。

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地址：台南市 中西區 忠義路二段 1 號 開放時間：週二至週日 09:00 -17:00 / 週一休館(國定例假日若適逢週一，仍為休館日) 周六延長開放至21:00 門票：NT$200

【4】港濱歷史公園「大魚的祝福」

台南市政府觀光旅遊局特別邀請國內知名藝術家楊士毅創作的公共藝術，這條鯨魚由不銹鋼管焊接構成，沒有用到一根螺絲。鯨魚腹部鑲嵌了448片彩色釉燒玻璃，形成一個象徵包容而豐富多彩的台灣島嶼圖形。日落時份，當夕陽映照，玻璃折射出的繽紛色彩，讓這條鯨魚更加活龍活現。

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地址：台南市 安平區 安億路與平豐路路口 開放時間：全天候開放 (亮燈時間為每天18:00 - 22:00為止) 門票：免費

【5】井仔腳瓦盤鹽田

台灣現存最古老的鹽田遺址，至今約有200年歷史。這裡不但可以體驗傳統曬鹽、挑鹽、收鹽等樂趣。每當黃昏時間，夕陽照射在鹽田上，倒影出天空的美麗色彩，好比一面天空之鏡，讓鹽田邊總是擺滿了攝影腳架，爭相拍下一幅幅巨作。賞景的遊客更是往來不絕，這是來到台南濱海，絕不可錯過的景點之一。

(圖片來源：台灣交通部觀光局、台南旅遊網)

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